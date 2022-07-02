Про це йдеться на офіційній сторінці PostEurop.

Асоціація Європейських державних поштових операторів PostEurop призупинила членські права “Пошти Росії” та “Белпошти”. Це рішення було ухвалено радою директор PostEurop 23 червня 2022 року.

“Через повномасштабну війну в Україні, а також у результаті запиту великої кількості членів PostEurop, рада директорів вирішила відповідно до внутрішніх правил негайно призупинити права членства “Пошти Росії” та “Белпошти” в PostEurop” – йдеться у заяві Асоціації державних поштових операторів Європи.

Переглянути своє рішення Асоціація зможе на наступному засіданні Генасамблеї PostEurop, яке відбудеться 5 жовтня 2022 року.

Натомість в “Укрпошті” зазначили, що призупинення членства в Асоціації означає, що пошти Росії та Білорусі втрачають можливість брати участь у цивілізованому розвитку поштової галузі. Зокрема в обговоренні та створенні нових митних систем, впровадженні нових логістичних технологій, реалізації спільних з поштами інших країн проєктів з прискореного доставлення.

“Це є безпрецедентним рішенням за всю історію існування організації, що є регіональним союзом у рамках Всесвітнього поштового союзу. Фактично ці дві країни виключені зі світової поштової повістки”, – йдеться у повідомленні “Укрпошти”.

Нагадаємо, що пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії ще у квітні подали відповідні документи до Всесвітнього поштового союзу про припинення доставлення відправлень до Росії і Білорусі. До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська пошта.