Деталі Ентоні Блінкен розповів під час зустрічі з дипломатами у посольстві США в Києві, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
За словами американського чиновника, у Кремлі планують перекинути до українського кордону ще більше російських військових, що дозволить їм здійснити вторгнення “у дуже короткі строки”.
“Усім дуже добре відомо, що останні кілька місяців ми уважно слідкуємо за Україною. Це відбувається через появу російських військ біля українського кордону”, – розповів Блінкен.
Як уточнив Держсекретар США, це нарощення відбувалось без “провокацій та причин”.
“Ми знаємо, що Росія планує ще більше посилити свою присутність на українському кордоні у дуже короткі строки. І це дозволить російському президенту Володимиру Путіну також у дуже короткі строки почати агресивні дії проти України”, – підсумував Ентоні Блінкен.
- Нагадаємо, що 19 січня Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Тут він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.
- Також повідомлялось, що Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Верховним представником Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем. Сторони обговорили агресію РФ проти України.
- Раніше американська розвідка заявила телеканалу CNN, що у Росії планують операцію, аби виправдати вторгнення в Україну.