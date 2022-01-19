Державний секретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 19 січня, перебуває з візитом у Києві, повідомив нову інформацію стосовно розміщення російських військ біля кордону України.

Деталі Ентоні Блінкен розповів під час зустрічі з дипломатами у посольстві США в Києві, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За словами американського чиновника, у Кремлі планують перекинути до українського кордону ще більше російських військових, що дозволить їм здійснити вторгнення “у дуже короткі строки”.

“Усім дуже добре відомо, що останні кілька місяців ми уважно слідкуємо за Україною. Це відбувається через появу російських військ біля українського кордону”, – розповів Блінкен.

Як уточнив Держсекретар США, це нарощення відбувалось без “провокацій та причин”.

“Ми знаємо, що Росія планує ще більше посилити свою присутність на українському кордоні у дуже короткі строки. І це дозволить російському президенту Володимиру Путіну також у дуже короткі строки почати агресивні дії проти України”, – підсумував Ентоні Блінкен.