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Атака на авіабазу в Криму здійснена українською зброєю – NYT

Високопоставлений український військовий посадовець, знайомий із ситуацією, заявив, що за нападом на російську авіабазу у тимчасово окупованому Криму стоять українські сили. Речник обраного Кремлем так званого лідера Криму підтвердив, що стався вибух, але закликав жителів утриматися від поспішних висновків щодо його причини.

Вівторок, 9 серпня 2022, 21:37
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Про це йдеться у матеріалі американської газети The New York Times.

Російська та окупаційна влада публічно не обговорювали ймовірність українського нападу. Проте високопоставлений український посадовець взяв на себе таку заяву, зазначили у статті.

“Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі”, — пояснив посадовець на умовах анонімності.

Він також не став розголошувати тип зброї, яка була використана для нападу, зазначивши лише, що «використовувався пристрій виключно українського виробництва».

У NYT зауважили, що напад України на російські війська на Кримському півострові означатиме значне загострення війни та збентеження для президента РФ Путіна, який часто говорить про територію, яку він незаконно анексував у 2014 році, як про священну землю.

Минулого місяця невеликий вибуховий пристрій, доставлений безпілотником, поцілив у штаб чорноморського флоту РФ в кримському порту Севастополь, не завдавши незначних збитків. Тоді РФ звинуватила в нападі українські сили, але українські посадовці рішуче це заперечували.

Теги: заява, авіабаза, втрати рф, заява, зброя, Крим, російсько-українська війна

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