Атака на авіабазу в Криму здійснена українською зброєю – NYT

Про це йдеться у матеріалі американської газети The New York Times.
Російська та окупаційна влада публічно не обговорювали ймовірність українського нападу. Проте високопоставлений український посадовець взяв на себе таку заяву, зазначили у статті.
“Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі”, — пояснив посадовець на умовах анонімності.
Він також не став розголошувати тип зброї, яка була використана для нападу, зазначивши лише, що «використовувався пристрій виключно українського виробництва».
У NYT зауважили, що напад України на російські війська на Кримському півострові означатиме значне загострення війни та збентеження для президента РФ Путіна, який часто говорить про територію, яку він незаконно анексував у 2014 році, як про священну землю.
Минулого місяця невеликий вибуховий пристрій, доставлений безпілотником, поцілив у штаб чорноморського флоту РФ в кримському порту Севастополь, не завдавши незначних збитків. Тоді РФ звинуватила в нападі українські сили, але українські посадовці рішуче це заперечували.
- Нагадаємо, 9 серпня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, на військовому аеродромі, де базується винищувальний авіаційний полк РФ.
- Тоді ж генерал Марченко зазначив, що на аеродромі в Новофедорівці базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС РФ, у складі якого – переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М.
- Заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал під час брифінгу в Пентагоні в понеділок, 8 серпня, заявив, що РФ зазнала близько 70 000 – 80 000 втрат особового складу під час повномасштабної війни в Україні.
- Також Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.