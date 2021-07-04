Аваков опублікував пісню у виконанні Пономарьова, який раніше осоромився гомофобною заявою

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео, на якому співак Олександр Пономарьов виконує пісню на честь Дня Національної поліції. Раніше Пономарьов осоромився через гомофобні заяви.

Про це розповідають #Букви.

Автором цієї пісні є сам Олександр Пономарьов.

“Ми ніколи не зречемося

Рідної мови!

Ми ніколи не зречемося

Рідної землі!

І борітеся – поборите

Будь-які змови!

І борітеся –

Поборите все, що у злі!” – заспівав Олександр Пономарьов.

Нагадаємо, що в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк співак зробив гомофобну заяву, а після попросив вирізати фрагмент відео.

Блогерка запитала у Пономарьова, з ким він планує записати наступну пісню — з чоловіком чи жінкою. Пономарьов на це відповів, сміючись: “Трансгендер, я не знаю”.

Доротюк також поцікавилася, як співак ставиться до використання гендерно-нейтральних займенників.

У відповідь Пономарьов заявив, що не підтримує “популяризацію” негетеросексуальності, як норми. Водночас він підкреслив, що не вважає себе гомофобом.

“Я – погано. Нехай мене після цього називають як хочуть. Я вважаю, що це неправильно, неприродно, назвемо це так. Я не засуджую цих людей. Більше скажу: я їх поважаю і люблю. Серед моїх друзів і людей, з якими я навіть працюю, є багато людей, які мають стосунок до цих… Але особисто я це не підтримую. Це не означає, що я фоб. Мені не подобається, коли це афішується і показується дітям як щось нормальне. Мені не подобаються паради. Я вважаю, що це не є самим головним. Для чого це називати? Хочете прогулятися з друзями своїми – прогуляйтеся Києвом або будь-яким містом Європи. Але не треба це називати так, щоб хизуватися цим”, — сказав він.

А ще співак у своїх словах протиставив гетеросексуальних людей як “нормальних” всім іншим, а потім попросив вирізати із інтерв’ю ці фрази.

Нагадаємо, що 4 липня в Україні відзначають День Національної поліції. 2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про Національну поліцію”. 4 липня 2015 року нові поліціянти склали присягу, а першим містом, в якому почали працювати копи, став Київ.

Свято встановлено згідно з указом президента від 4 квітня 2018 року.