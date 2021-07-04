Аваков опублікував пісню у виконанні Пономарьова, який раніше осоромився гомофобною заявою

Про це розповідають #Букви.
Автором цієї пісні є сам Олександр Пономарьов.
“Ми ніколи не зречемося
Рідної мови!
Ми ніколи не зречемося
Рідної землі!
І борітеся – поборите
Будь-які змови!
І борітеся –
Поборите все, що у злі!” – заспівав Олександр Пономарьов.
Нагадаємо, що в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк співак зробив гомофобну заяву, а після попросив вирізати фрагмент відео.
Блогерка запитала у Пономарьова, з ким він планує записати наступну пісню — з чоловіком чи жінкою. Пономарьов на це відповів, сміючись: “Трансгендер, я не знаю”.
Доротюк також поцікавилася, як співак ставиться до використання гендерно-нейтральних займенників.
У відповідь Пономарьов заявив, що не підтримує “популяризацію” негетеросексуальності, як норми. Водночас він підкреслив, що не вважає себе гомофобом.
“Я – погано. Нехай мене після цього називають як хочуть. Я вважаю, що це неправильно, неприродно, назвемо це так. Я не засуджую цих людей. Більше скажу: я їх поважаю і люблю. Серед моїх друзів і людей, з якими я навіть працюю, є багато людей, які мають стосунок до цих… Але особисто я це не підтримую. Це не означає, що я фоб. Мені не подобається, коли це афішується і показується дітям як щось нормальне. Мені не подобаються паради. Я вважаю, що це не є самим головним. Для чого це називати? Хочете прогулятися з друзями своїми – прогуляйтеся Києвом або будь-яким містом Європи. Але не треба це називати так, щоб хизуватися цим”, — сказав він.
А ще співак у своїх словах протиставив гетеросексуальних людей як “нормальних” всім іншим, а потім попросив вирізати із інтерв’ю ці фрази.
Нагадаємо, що 4 липня в Україні відзначають День Національної поліції. 2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про Національну поліцію”. 4 липня 2015 року нові поліціянти склали присягу, а першим містом, в якому почали працювати копи, став Київ.
Свято встановлено згідно з указом президента від 4 квітня 2018 року.
- У суботу, 5 червня, під Офісом Президента відбувся мітинг “Тисни, аби не тиснули на тебе” проти нападів на ЛГБТ-спільноту.