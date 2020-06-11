Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.
За порушення українці сплатили вже 7399 штрафів.
“Кількість порушень знизилося вдвічі, сплачені 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1431 тисячу гривень – підсумок 10 днів роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області”, – зазначив Аваков.
Міністр закликав водіїв підтримувати тренд безпеки на дорозі і порятунку життів.
- З 1 червня в Києві та Київській області запрацювала система автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Надалі відеокамери поступово будуть встановлюватися і по всій Україні.
- #Букви розповідали, які столичні дороги оснащені камерами відеофіксації.
- Міністерство внутрішніх справ запустило мобільний додаток, який приймає повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху та дозволяє їх відразу сплачувати.