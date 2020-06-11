За перші десять діб роботи системи фото- та відеофіксації кількість порушень швидкісного режиму в країні знизилася вдвічі.

Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

За порушення українці сплатили вже 7399 штрафів.

“Кількість порушень знизилося вдвічі, сплачені 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1431 тисячу гривень – підсумок 10 днів роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму в Києві та Київській області”, – зазначив Аваков.

Міністр закликав водіїв підтримувати тренд безпеки на дорозі і порятунку життів.