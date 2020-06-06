Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час робочої поїздки до Павлограда показав, як погодував хлібом бізона.

Відео він опублікував в Facebook.

Це сталося під час інспекції урядової програми ракетного палива на Павлоградському хімзаводі.

Аваков зазначив, що бізони живуть в лісопарку хімзаводу.

“Контур території охороняється Нацгвардією. Усередині контуру, між об’єктами – в лісопарку живуть олені та … бізони! І ось бізон з бізонихою і бізонятами, побачивши якийсь безлад – притоптав розбиратися до столичної делегації!”, – написав Аваков.

Також він зазначив, що “відкупився” від непрошених гостей “хлібом, добрим словом і обіцянкою зарахувати на баланс Нацгвардії”.

Варто зазначити, що в Павлограді Аваков був разом з головою Національної поліції Ігорем Клименком та заступником голови Нацполіції Вадимом Трояном.