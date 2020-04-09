Відповідний пост міністр опублікував в Facebook
Аваков заявив, що, інформація про поточну ситуацію та динаміку розвитку епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні, яку надає влада, є “плюс-мінус — об’єктивною”.
На думку міністра, якби влада брехала, “лікарні були б завалені трупами”, а це б приховати не вдалося.
“Якби статистика брехала, якби влада брехали вам — лікарні були б завалені тілами загиблих від вірусу — це всі б бачили … У нас вільна преса та вільні люди — тут брехати не можна та таке не приховаєш”, — написав Аваков.
Будет время, сладкое и шелковистое, как грядущее лето… Время, когда утихнут все споры…Время, когда в окружении…
Gepostet von Arsen Avakov am Donnerstag, 9. April 2020
- Раніше заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що зараження коронавірусом — “воля Господа”.
- В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.