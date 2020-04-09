Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що інформація уряду про кількість хворих об'єктивна, тому що в іншому випадку "лікарні були б завалені трупами".

Відповідний пост міністр опублікував в Facebook

Аваков заявив, що, інформація про поточну ситуацію та динаміку розвитку епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні, яку надає влада, є “плюс-мінус — об’єктивною”.

На думку міністра, якби влада брехала, “лікарні були б завалені трупами”, а це б приховати не вдалося.

“Якби статистика брехала, якби влада брехали вам — лікарні були б завалені тілами загиблих від вірусу — це всі б бачили … У нас вільна преса та вільні люди — тут брехати не можна та таке не приховаєш”, — написав Аваков.

Будет время, сладкое и шелковистое, как грядущее лето… Время, когда утихнут все споры…Время, когда в окружении… Gepostet von Arsen Avakov am Donnerstag, 9. April 2020