У Міністерстві внутрішніх справ України озвучили попередню причину аварії на хімічному заводі "Рівнеазот" (Рівненська область), що сталася напередодні. Це невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу.

Таку інформацію озвучив на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів новопризначений очільник МВС Денис Монастирський.

“Вчора о 16:57 на приватному акціонерному товаристві “Рівнеазот” сталася аварійна зупинка, спрацювала автоматика агрегату цеху неконцентрованої азотної кислоти та відбулася розгерметизація трубопроводу. Відбувся разовий викид незначної кількості нітрозних газів на територію заводу, який бачили громадяни і який потрапив у ЗМІ. Вже через 26 хвилин витік газу персоналом об’єкту було припинено. Внаслідок події призупинено роботу однієї ділянки цеху азотної кислоти, а сам виробничий процес підприємства не зупинявся”, – розповів Монастирський.

Він наголосив, що “постраждалих і забруднення території не зафіксовано”, а також що, згідно з інформацією ДСНС, “викид газу не становить загрози життю та здоров’ю населення”.

За словами Монастирського, причиною аварії стала зношеність обладнання, адже капітального ремонту із заміною трубопроводу на підприємстві не було останні десятиліття.

“Якщо ми говоримо про попередні причини, то підприємство функціонує з 1969 року. За попередньою інформацією, капітальні ремонти із заміною трубопроводів не відбувалися останні десятиліття. Тому попередніми причинами можуть бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу”, – зазаначив міністр.

За його словами, остаточний висновок щодо причин аварії зробить спеціальна комісія, яка зараз працює на території підприємства.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.273 Кримінального кодексу України (“Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або цехах”).

Монастирський також поінформував, що після аварії на хімзаводі під Рівним по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об’єктах. Їх мають здійснити до кінця року.

“З метою попередження і недопущення таких аварій вважаємо за необхідне доручити Держпраці, ДСНС і Держекології проведення позапланових спільних перевірок всіх хімічно небезпечних об’єктів (першого та другого ступенів хімічної небезпеки) з практичним відпрацюванням дій персоналу та об’єктів аварійно-рятувальних служб щодо реагування на такі аварії. Цю перевірку можна здійснити до кінця року”, – заявив очільник МВС.

(На відео – з 9:50)

Як поінформували в пресцентрі Головного управління ДСНС України у Рівненській області, починаючи із 18:00 вівторка, 20 липня, декілька разів у різних точках Рівного та села Городок проводилися дослідження за 5 забруднюючими речовинами (азоту діоксиду, азоту оксиду, аміаку, ангідриду сірчистого, вуглецю оксиду).

“Усі зафіксовані показники у житловій забудові – у кілька разів нижчі за гранично допустимі норми. Відповідно, після надзвичайної ситуації на ПрАТ “Рівнеазот” медико-екологічні загрози для жителів Рівного та області відсутні”, – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, що “Рівнеазот” входить до складу Group DF Дмитра Фірташа.

ДОВІДКА. Нітрозні гази – використовуються для очищення газів від оксидів азоту при виробництві концентрованої азотної кислоти.