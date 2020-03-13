Авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і SkyUp Airlines все ще продовжують польоти до Італії, незважаючи на спалах коронавірусу в цій країні.

Про це свідчить розклад рейсів на сайті міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Так, напередодні міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що МАУ вже скасувала рейси до Венеції і Бергамо, але продовжує здійснювати польоти в Мілан і Рим. Криклій уточнив, що польоти до Мілану в найближчі дні будуть припинені.

При цьому міністр стверджував, що “авіаперевізники SkyUp і Alitalia закрили авіарейси”.

Проте компанія SkyUp продовжує здійснювати польоти до італійського міста Неаполь. Про це свідчать дані на сайті аеропорту “Бориспіль” і повідомлення на Facebook-сторінці авіакомпанії.

Так, SkyUp перенесла старт рейсів з Києва в Рим, Бергамо (Мілан), Пізу і Болонью, зі Львова до Рима і Бергамо (Мілан), з Києва в Барі.

Водночас компанія не стала скасовувати рейси до Неаполя. Сьогодні, зокрема, вони здійснювалися в/з аеропорту “Бориспіль”.

Також авіаперельоти в Італію продовжила компанія МАУ. Рейси заплановані і на завтрашній день.

Варто зазначити, що сьогодні в МАУ все ж анонсували призупинення польотів. Але станеться це тільки з неділі, 15 березня.

“З причини загострення ситуації в Італії, пов’язаної з поширенням Covid-19, МАУ призупиняє виконання рейсів з Києва до Рима і Мілана. Рейси PS305/306 між Києвом і Римом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 по 8 квітня 2020. Рейси PS311/312 між Києвом і Міланом будуть скасовані у період з 15 березня 2020 по 14 квітня 2020“, – сказано в повідомленні.

Рейси до Венеції були скасовані з 12 березня.

Пасажири скасованих рейсів можуть звернутися для переоформлення або повернення коштів за квиток (або його невикористану частину) за місцем придбання квитка.

В авіакомпанії SkyUp поки не повідомляли про скасування рейсів до Неаполя. На Facebook-сторінці поки тільки зазначено, що “пасажири, які придбали квитки до Неаполя з вильотом до 30.04.20, можуть безкоштовно змінити дату подорожі”.