Про це сказав головний виконавчий директор IATA Олександр де Жюняк, повідомляє Reuters
Тести на коронавірус в IATA вважають “найменш складним” і ефективним способом контролювати можливу передачу коронавірусу під час подорожей.
“Очікується, що тести, які може проводити в тому числі немедичний персонал, будуть доступні вже в найближчі тижні. Ці тести потрібно робити відповідно до загальноприйнятих стандартів.
Поки ми не бачимо альтернативного рішення, яке було б менш складним або більш ефективним”, – сказав він.
За попередньою оцінкою, такі тести будуть коштувати 7 доларів.
Такі тести повинні стати заміною самоізоляції, яка негативно впливає на туристичну галузь.
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