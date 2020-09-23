Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) висловила позицію, що краще робити пасажирам тести на COVID-19 перед міжнародними польотами, ніж відправляти їх потім на самоізоляцію.

Про це сказав головний виконавчий директор IATA Олександр де Жюняк, повідомляє Reuters

Тести на коронавірус в IATA вважають “найменш складним” і ефективним способом контролювати можливу передачу коронавірусу під час подорожей.

“Очікується, що тести, які може проводити в тому числі немедичний персонал, будуть доступні вже в найближчі тижні. Ці тести потрібно робити відповідно до загальноприйнятих стандартів.

Поки ми не бачимо альтернативного рішення, яке було б менш складним або більш ефективним”, – сказав він.

За попередньою оцінкою, такі тести будуть коштувати 7 доларів.

Такі тести повинні стати заміною самоізоляції, яка негативно впливає на туристичну галузь.