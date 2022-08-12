Австралійський суд зобов’язав компанію Google сплатити штраф у розмірі 42,7 млн доларів США - за введення користувачів в оману щодо збору їх особистих даних про місцеперебування.

Про це повідомляє Reuters.

Суд визнав, що Google ввів в оману деяких клієнтів щодо персональних даних про місцеперебування, зібраних через їхні мобільні пристрої Android у період з січня 2017 року по грудень 2018 року.

У повідомленні зазначається, що Google переконав користувачів, що налаштування “історії місцеперебування” на телефонах Android є єдиним способом збору даних про місцеперебування, у той час, коли функція моніторингу активності в інтернеті та програмах також дозволяла збирати та зберігати локальні дані. Саме таким чином людей було введено в оману.

Відтак наглядовий орган, за оцінками якого постраждали 1,3 мільйона користувачів облікових записів Google в Австралії, розпочав судовий процес проти компанії та її місцевого підрозділу ще у жовтні 2019 року.

Проте у 2018 році Google вжив заходів для виправлення ситуації. Google заявив, що врегулював цю проблему, і зробив інформацію про місцеперебування простою для керування та легкою для розуміння.