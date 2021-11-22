Австралія вперше з 2020 року відкриває свої кордони. Власники австралійських віз, які отримали повний курс вакцинації, зможуть в'їхати в країну вже з 1 грудня.

Про це повідомляє видання The Guardian.

З 1 грудня іноземні студенти та кваліфіковані працівники, які вакцинувалися, зможуть подорожувати до Австралії. Прем’єр-міністр Скотт Моррісон назвав цей крок “важливою віхою” на шляху повернення країни до нормального життя. Водночас рішення щодо туристів, які бажають відвідати країну, ще не прийнято.

“Я думаю, що австралійці дуже хочуть, щоб ми використовували поетапний підхід. Вони пройшли крізь немало труднощів для того, щоб ми могли безпечно відкритися, і щоб ми могли надалі залишатися безпечно відкритими, і це те, що ми продовжуватимемо робити”, — заявив Моррісон.

Наразі вільно в’їхати в Австралію зможуть трудові мігранти, особи, яким потрібно перебувати в країні за сімейними обставинами, та власники студентської візи.

Зазначимо, за даними уряду, близько 235 тисяч власників австралійських віз з 1 грудня зможуть вільно подорожувати до країни. Серед них 162 тисячі іноземних студентів.

Крім того, з 1 грудня Австралію зможуть відвідувати вакциновані від COVID-19 громадяни Японії та Південної Кореї.