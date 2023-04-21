З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія заморозила російських активів на майже два мільярди євро.

Про це повідомив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у Twitter.

“Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора і з початку війни заморозили фінансові активи на суму майже два мільярди євро”, – зазначив очільник Мінфіну Австрії.

А також додав, що на тлі повномасштабної війни в Україні співпраця між Європейським Союзом і Сполученими Штатами має велике значення.

Зазначимо, що нещодавно генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що Сполучені Штати передадуть Україні конфісковані російські активи.

Гарланд заявив, що використовуючи раніше надані Конгресом повноваження, США передасть певні конфісковані російські активи для використання у відбудові України.

Він також зауважив, що Конгрес нещодавно розширив повноваження Міністерства юстиції щодо судового переслідування ймовірних військових злочинців. Це означає, запевнив генпрокурор, що в наступні роки – і десятиліття – російські військові злочинці, які ступили на територію США, повинні очікувати, що вони опиняться перед судами США.

“Наша оперативна група KleptoCapture – команда прокурорів, агентів, аналітиків, перекладачів та інших співробітників – продовжує порушувати кримінальні справи і здійснювати конфіскації санкціонованих пособників Кремля та російської армії”, – зазначили у пресслужбі Міністерства юстиції США.