Його слова наводить агентство APA.
Нехаммер повідомив, що терористові було 20 років, його звали Куйт Фейзулла, він був родом з Північної Македонії і раніше мав судимість за зв’язок з “Ісламською державою”.
“Стрілець, ліквідований під час теракту у Відні, був родом з Північної Македонії і мав судимість за зв’язки з терористами. Куйт Фейзулла підтримував бойовиків “Ісламської держави”. У квітні 2019 року його засудили на 22 місяці тюремного ув’язнення за спробу виїхати до Сирії, щоб там приєднатися до терористів”, – сказав глава австрійського МВС.
- Увечері в понеділок, 2 листопада, біля синагоги у Відні було чути постріли.
- В результаті теракту двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого все ще шукають.
- Джихадисти заявили про причетність до теракту.