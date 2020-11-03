Його слова наводить агентство APA.

Нехаммер повідомив, що терористові було 20 років, його звали Куйт Фейзулла, він був родом з Північної Македонії і раніше мав судимість за зв’язок з “Ісламською державою”.

“Стрілець, ліквідований під час теракту у Відні, був родом з Північної Македонії і мав судимість за зв’язки з терористами. Куйт Фейзулла підтримував бойовиків “Ісламської держави”. У квітні 2019 року його засудили на 22 місяці тюремного ув’язнення за спробу виїхати до Сирії, щоб там приєднатися до терористів”, – сказав глава австрійського МВС.