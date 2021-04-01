Про це у Facebook заявив активіст та блогер Олексій Петров.
Він оприлюднив відео, на якому видно автівку Hyundai Tucson з номерами КА148ТХ, яка стежила за Кононенком, під час замовного мітингу у Козині 20 листопада 2020 року. Тоді кілька автобусів молодиків привезли з метою проведення замовної акції біля будинку п’ятого президента Петра Порошенка.
“Що спільного, між хороводом тітушні в Козині, коли йшли пікетувати будинок Петра Порошенка, (але багато хто застряг біля продуктового магазину), та стеженням за генералом СБУ Віктором Кононенком? В обох випадках автомобіль Hyundai Tucson з номерами КА148ТХ знаходиться в гущі подій”, – зауважив Петров.
Нагадаємо, що 30 березня вдалося зупинити незаконне стеження за бойовим генералом Віктором Кононенком, який нині є депутатом Київради від “Європейської солідарності”.
- “Європейська Солідарність” вимагає зустрічі з керівництвом Національної поліції через факт незаконного стеження за депутатом Київради, генерал-лейтенантом СБУ Віктором Кононенком.
- Кононенко розповів #Буквам деталі стеження за ним. Детальніше про це – у матеріалі.