Автомобіль, який стежив за депутатом Київради від “Європейської Солідарності” Віктором Кононенком, раніше “засвітився” на акції проплачених “тітушок”.

Про це у Facebook заявив активіст та блогер Олексій Петров.

Він оприлюднив відео, на якому видно автівку Hyundai Tucson з номерами КА148ТХ, яка стежила за Кононенком, під час замовного мітингу у Козині 20 листопада 2020 року. Тоді кілька автобусів молодиків привезли з метою проведення замовної акції біля будинку п’ятого президента Петра Порошенка.

“Що спільного, між хороводом тітушні в Козині, коли йшли пікетувати будинок Петра Порошенка, (але багато хто застряг біля продуктового магазину), та стеженням за генералом СБУ Віктором Кононенком? В обох випадках автомобіль Hyundai Tucson з номерами КА148ТХ знаходиться в гущі подій”, – зауважив Петров.

Нагадаємо, що 30 березня вдалося зупинити незаконне стеження за бойовим генералом Віктором Кононенком, який нині є депутатом Київради від “Європейської солідарності”.