Депутат Київради від "Європейської Солідарності" Віктор Кононенко ще з минулого четверга виявив стеження за собою.

Про це пан Кононенко розповів у коментарі #Буквам.

“З четверга минулого тижня, 25 березня, фіксую за собою спостереження двома особами, одним автомобілем з неіснуючими номерами, який мене щільно водив два дні, а потім вивчав ситуацію навколо будинку і фіксував моє пересування. З того, що це дві особи, які не міняються, це один автомобіль, я зробив висновок, що за мною іде спостереження… Кілька разів я їм продемонстрував, що бачу їх, а саме поїхав з ними покататися – зробив велике коло: Гедройця, Велика Васильківська, Ділова, Антоновича”, – сказав Кононенко.

Депутат зауважив, що спостереження велося доволі не професійно.

“За роки своєї служби я криміналітетом не цікавився, бізнесом зараз не займаюсь, статків не маю, тому я зробив висновок, що це російські диверсанти, які прийшли за мною, як колись приходили за моїми колегами”, – сказав Віктор Кононенко.

“На п’ятий день їхнього стеження я зранку виїхав, вони мене зафіксували, але за мною не поїхали. По обіді вони так само мене зафіксували, але знову не поїхали за мною. Я зрозумів, що вони вже вивчили мій режим дня, тому наразі працюють по моїй родині, або по паркуванню, аби підкласти вибуховий пристрій”, – зазначив Кононенко.

Коли вдалося підійти до тих чоловіків, що вели стеження, то один з них показав посвідчення працівника Національної поліції: “Відповідно ми йому не перешкоджали, він сів до автомобіля і поїхав”.

Віктор Кононенко заявив, що сьогодні написав заяву щодо стеження і передав її до Печерського райуправління поліції.

Раніше генерал-лейтенант, колишній заступник голови Служби безпеки України, депутат з фракції “Європейської Солідарності” у Київраді Віктор Кононенко розповів, що в Україні відбувається посилення позицій Росії завдяки просуванню її агентури та лояльних до себе людей. Однак ситуація докорінно зміниться після смерті Путіна.