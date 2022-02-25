Про це Валерій Залужний розповів у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам України за те, що гідно дають відсіч окупантам.

Він наголосив, що українські сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність – вони масово знищують сучасні літаки і вертольоти противника, збивають у небі крилаті ракети.

“Це сотні врятованих життів!”, – наголосив Залужний.

Він подякував різним родам військ за самовіддану роботу на захист держави від російського окупанта.

“Дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника”, – заявив Залужний.

Він наголосив, що противник не зумів досягнути поставлених раніше стратегічних цілей, він слабшає. А українці міцніють з кожною годиною.

Головнокомандувач сказав, як правильно зустрічати ворога: якщо ти можеш його нищити – роби це. Якщо не можеш – передай інформацію про місцезнаходження військ окупанта українським військовим.

“План дій простий: бачиш, можеш — знищуй! Не можеш — передай нам місце знаходження ворога!”, – порадив Валерій Залужний.