Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що завдяки сучасним технологіям вже вдалось ідентифікувати чимало російських окупантів, які вчиняли злочини на Київщині.

Про це йдеться у повідомленні Михайла Федорова.

За словами українського міністра, завдяки системі розпізнавання облич та штучному інтелекту, багатьох окупантів із РФ, які вчиняли звірства проти мирних мешканців Бучі, Ірпеня та інших містечок, вже ідентифіковано.

Він додав, що роботи з пошуку російських загарбників продовжуються і вже незабаром буде встановлено детальну інформацію щодо цих військових.

“Насправді вже знайдено багато вбивць, які тероризували цивільних людей у Бучі та Ірпені. За короткий час ми встановимо всю інформацію про цих людей: їхні профілі у соцмережах, де і з ким вони служать та живуть”, – пообіцяв Федоров.

Він зауважив, що завдяки сучасним технологіям розшукати можна кожну людину, яка хоча б один раз потрапила до об’єктива камери. А враховуючи те, що російські окупанти люблять робити фото та викладати їх у соцмережі, а також завдяки встановленим у містах камерам спостереження, з пошуком окупантів не виникне проблем.