Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про сексуальні злочини російських окупантів проти українських дітей. Зокрема, за словами Денісової, росіяни вдаються до групових зґвалтувань дівчаток та хлопчиків.

Про це Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

Денісова зауважила, що рівень жорстокості російських армійців не має меж, адже окупанти масово ґвалтують українських дітей. Як приклад, омбудсмен навела декілька історій.

Так, у Бучі, яка місяць перебувала у російській окупації, одразу п’ятеро армійців РФ зґвалтували 14-річну дівчинку. Зараз вона вагітна від злочинців.

Також у Бучі російські загарбники зґвалтували хлопчика 11-ти років. Маму хлопчика прив’язали до стільця, щоб вона дивилась на наругу над сином.

У Ірпені, яка також певний час була окупована, одразу троє російських армійців зґвалтували 20-річну дівчину у всі можливі місця.

“Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати!”, – написала Денісова.

Вона додала, що зґвалтування заборонені ст. 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної країнами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з закликом врахувати ці факти зґвалтування.

Людмила Денісова резюмувала, що російські окупанти повинні понести найсуворішу відповідальність за свої злочини.