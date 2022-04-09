Про це Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.
Денісова зауважила, що рівень жорстокості російських армійців не має меж, адже окупанти масово ґвалтують українських дітей. Як приклад, омбудсмен навела декілька історій.
Так, у Бучі, яка місяць перебувала у російській окупації, одразу п’ятеро армійців РФ зґвалтували 14-річну дівчинку. Зараз вона вагітна від злочинців.
Також у Бучі російські загарбники зґвалтували хлопчика 11-ти років. Маму хлопчика прив’язали до стільця, щоб вона дивилась на наругу над сином.
У Ірпені, яка також певний час була окупована, одразу троє російських армійців зґвалтували 20-річну дівчину у всі можливі місця.
“Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати!”, – написала Денісова.
Вона додала, що зґвалтування заборонені ст. 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної країнами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з закликом врахувати ці факти зґвалтування.
Людмила Денісова резюмувала, що російські окупанти повинні понести найсуворішу відповідальність за свої злочини.
- Нагадаємо, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про злочини, які вчиняють російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини. Зокрема, за даними Вілкула, росіяни ґвалтують українок незалежно від їхнього віку.
- Також амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що РФ зробила зґвалтування своєю зброєю та навмисне застосовує її в Україні.
- Відомо, що протягом російсько-української війни до Офісу уповноваженої з прав людини надходять скарги від українців щодо статевих злочинів російських загарбників.