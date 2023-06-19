Джерело: Bloomberg.
За слова держсекретаря США, дедалі більше країн поділяють провокаційні дії КНР у Тайванській протоці, а також у Південному та Східно-Китайському морях.
Блінкен наголосив, що Штати щодо Тайваню підтвердили давню політику “одного Китаю”. Ця політика уряду не змінилася.
“Ми не підтримуємо незалежність Тайваню. Ми виступили проти будь-яких односторонніх змін статус-кво будь-якою стороною”, — сказав він.
Політик висловив сподівання на мирне вирішення розбіжностей.
“Ми як і раніше віддані виконанню наших обов’язків відповідно до закону про відносини з Тайванем, включаючи забезпечення того, щоб Тайвань мав здатність захистити себе”, — резюмував держсекретар.
Раніше CGTN та Reuters передавали, що Блінкен зустрівся з Сі Цзіньпіном під час поїздки до Китаю.
“Китайська сторона чітко висловила свою позицію, і обидві сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, яких ми з Президентом Байденом досягли на Балі. Обидві сторони також досягли прогресу та домовилися з деяких конкретних питань. Я сподіваюся, що секретар Блінкен завдяки цьому візиту зможе зробити позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин”, — сказав Сі Цзіньпін
- Раніше міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Сполучені Штати мають припинити втручання у внутрішні справи КНР.
- На початку травня цього року міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що стабілізація китайсько-американських відносин є вкрай необхідною після того, як серія “помилкових слів і вчинків” вкотре заморозила відносини.
- Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган застеріг від “емоційного погляду” на війну в Україні й заявив, що єдиний вихід – залишатися спокійними й раціональними та створити умови “для політичного вирішення”.