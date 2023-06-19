Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів у Пекіні заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню. На зустрічі з Сі Цзіньпін американський посадовець додав, що США та Китай досягли прогресу та домовленостей “щодо деяких конкретних питань“.

Джерело: Bloomberg.

За слова держсекретаря США, дедалі більше країн поділяють провокаційні дії КНР у Тайванській протоці, а також у Південному та Східно-Китайському морях.

Блінкен наголосив, що Штати щодо Тайваню підтвердили давню політику “одного Китаю”. Ця політика уряду не змінилася.

“Ми не підтримуємо незалежність Тайваню. Ми виступили проти будь-яких односторонніх змін статус-кво будь-якою стороною”, — сказав він.

Політик висловив сподівання на мирне вирішення розбіжностей.

“Ми як і раніше віддані виконанню наших обов’язків відповідно до закону про відносини з Тайванем, включаючи забезпечення того, щоб Тайвань мав здатність захистити себе”, — резюмував держсекретар.

Раніше CGTN та Reuters передавали, що Блінкен зустрівся з Сі Цзіньпіном під час поїздки до Китаю.

“Китайська сторона чітко висловила свою позицію, і обидві сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, яких ми з Президентом Байденом досягли на Балі. Обидві сторони також досягли прогресу та домовилися з деяких конкретних питань. Я сподіваюся, що секретар Блінкен завдяки цьому візиту зможе зробити позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин”, — сказав Сі Цзіньпін