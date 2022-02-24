Про це йшлося під час виступу Джо Байдена.
24 лютого американський Президент нагадав, що попереджав путіна щодо економічних “дуже болючих” втрат у разі ескалацію ситуації.
“Це призведе до серйозних витрат на російську економіку, як негайно, так і з часом. Ми цілеспрямовано розробили ці санкції, щоб максимізувати довгостроковий вплив на Росію та мінімізувати вплив на Сполучені Штати та наших союзників”, – наголосив Байден.
Сполучені Штати роблять це не поодинці, сказав він, додавши, що 27 членів ЄС і G7 братимуть участь у цих санкціях.
Він також оголосив перелік запроваджених санкцій:
- Обмежать можливості Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах та єнах, щоб бути частиною світової економіки.
- Зупинять можливість фінансування та зростання російських військових.
- Знизять їхню здатність конкурувати у високотехнологічній економіці 21 століття.
- США ввели санкції проти російських банків, які разом володіють активами близько 1 трильйона доларів.
Окрім цього, він додав, що США спільно з союзниками також блокуватимуть ще чотири великі банки. Це означає, що всі активи, які вони мають в Америці, будуть заморожені.
Нагадаємо, НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх держав-членів НАТО. Альянс розгорнув додаткові оборонні сухопутні та військово-повітряні сили у східній частині союзу, а також додаткові морські сили та засоби. Підвищено рівень готовності сил НАТО до реагування на всі непередбачувані ситуації.
Раніше Джо Байден наголосив, що молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну війну, аби призвести до катастрофічних втрат і людських страждань.
Попередньо відомо, що Велика Британія заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.