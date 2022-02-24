Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив з промовою щодо ситуації в Україні, засудив Росію за військовий удар 24 лютого, та оголосив про нові жорсткі санкції та обмеження щодо того, що можна експортувати до Росії.

Про це йшлося під час виступу Джо Байдена.

24 лютого американський Президент нагадав, що попереджав путіна щодо економічних “дуже болючих” втрат у разі ескалацію ситуації.

“Це призведе до серйозних витрат на російську економіку, як негайно, так і з часом. Ми цілеспрямовано розробили ці санкції, щоб максимізувати довгостроковий вплив на Росію та мінімізувати вплив на Сполучені Штати та наших союзників”, – наголосив Байден.

Сполучені Штати роблять це не поодинці, сказав він, додавши, що 27 членів ЄС і G7 братимуть участь у цих санкціях.

Він також оголосив перелік запроваджених санкцій:

Обмежать можливості Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах та єнах, щоб бути частиною світової економіки.

Зупинять можливість фінансування та зростання російських військових.

Знизять їхню здатність конкурувати у високотехнологічній економіці 21 століття.

США ввели санкції проти російських банків, які разом володіють активами близько 1 трильйона доларів.

Окрім цього, він додав, що США спільно з союзниками також блокуватимуть ще чотири великі банки. Це означає, що всі активи, які вони мають в Америці, будуть заморожені.

Нагадаємо, НАТО продовжить вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх держав-членів НАТО. Альянс розгорнув додаткові оборонні сухопутні та військово-повітряні сили у східній частині союзу, а також додаткові морські сили та засоби. Підвищено рівень готовності сил НАТО до реагування на всі непередбачувані ситуації.

Раніше Джо Байден наголосив, що молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну ​​війну, аби призвести до катастрофічних втрат і людських страждань.

Попередньо відомо, що Велика Британія заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.