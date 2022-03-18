Президент США Джо Байден намагався переконати Президента Китаю Сі Цзіньпіня не допомогати Росії у її війні проти України, а також розповів, що чекатиме на Китай, якщо він підтримуватиме РФ фінансово.

Про це повідомляє CNN.

Президент Сі Цзіньпін сказав Байдену, що як США, так і Китай несуть відповідальність за забезпечення миру. Китай не зацікавлений в ескалації конфлікту. Однак згодом у Білому домі заявили, що не вгамують своє занепокоєння можливим втручанням Китаю.

“Президент детально розповів, які наслідки будуть, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, поки вона проводить жорстокі напади на українські міста та мирне населення”, — наголосила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Основна частина обговорень лідерів була зосереджена на війні в Україні та наслідках кризи для американо-китайських відносин і “міжнародного порядку”.

“Китай має самостійно ухвалити рішення про те, де вони хочуть стояти і як вони хочуть, щоб підручники історії дивилися на них і розглядали їхні дії. Це рішення має прийняти президент Сі”, — сказала Псакі.

У Білому домі повідомили, що на прохання президентів американські та китайські представники продовжать обговорення найближчими днями. А Байден планує обговорити роль Китаю з іншими західними лідерами на позачерговому саміті НАТО наступного тижня в Брюсселі.

Заяви Китаю про війну в Україні лише засуджують вторгнення, але не надають чіткої підтримки. У Сполучених Штатах вже попередили європейських та азійських союзників, що Китай висловив готовність надати Росії військову та фінансову допомогу.

“Ми повинні не тільки вести розвиток китайсько-американських відносин у правильний шлях, але й брати на себе наші міжнародні обов’язки та докладати зусиль для миру та спокою у всьому світі. Світ не є ні мирним, ні спокійним. Українська криза — це те, чого ми не хочемо бачити”, – сказав Сі під час відеодзвінка, повідомляє CCTV.

Водночас китайські ЗМІ не звинувачують Росію в конфлікті й не засуджують дії президента Росії Володимира Путіна.

Натомість американські чиновники відмовилися сказати, які конкретні погрози Байден може зробити, щоб переконати Сі відмовитися від підтримки Росії. В адміністрації тривають дискусії щодо потенційних кроків, включаючи санкції.