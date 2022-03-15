Українське представництво КНР заявило, що не буде нападати на Україну. Посол Фань Сяньжун додала, що Китай планує допомагати в політичному та економічному секторах.

Про це повідомляє Львівська обладміністрація.

Дипломат заявила, що Китай з Україною залишаються стратегічними партнерами протягом 30 років. Вона зазначила, що КНР залишається дружньою державою.

“Я, як посол, можу відповідально сказати, що Китай назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані. Ми завжди поважатимемо вашу державу, розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємовигоди”, – заявила посол.

Фань Сяньжун наголосила, що КНР поважає шлях, який обрали українці. За її словами, це суверенне право будь-якого народу. Також китайське посольство переїхало до Львова, проте не планує зупиняти роботу в Україні.

Зазначимо, що питання почали обговорювати після того, як Росія попросила допомоги у Китаю задля продовження війни. Проте тоді посольство КНР заявило, що не чуло про такий запит. Зокрема одразу після заяви Росії акції китайських компаній, що торгуються на біржі в Гонконгу, рекордно впали, передає Bloomberg. Для них 14 березня став найгіршим днем з листопада 2008 року, бо інвестори побоюються західних санкцій щодо Китаю через РФ.