Про це повідомляє Львівська обладміністрація.
Дипломат заявила, що Китай з Україною залишаються стратегічними партнерами протягом 30 років. Вона зазначила, що КНР залишається дружньою державою.
“Я, як посол, можу відповідально сказати, що Китай назавжди буде хорошою силою для України і в економічному, і в політичному плані. Ми завжди поважатимемо вашу державу, розвиватимемо відносини на основі рівності та взаємовигоди”, – заявила посол.
Фань Сяньжун наголосила, що КНР поважає шлях, який обрали українці. За її словами, це суверенне право будь-якого народу. Також китайське посольство переїхало до Львова, проте не планує зупиняти роботу в Україні.
Зазначимо, що питання почали обговорювати після того, як Росія попросила допомоги у Китаю задля продовження війни. Проте тоді посольство КНР заявило, що не чуло про такий запит. Зокрема одразу після заяви Росії акції китайських компаній, що торгуються на біржі в Гонконгу, рекордно впали, передає Bloomberg. Для них 14 березня став найгіршим днем з листопада 2008 року, бо інвестори побоюються західних санкцій щодо Китаю через РФ.
“Китайський контрольний індекс CSI 300 закрився на 3,1% нижче в понеділок. Суховий юань також впав до найнижчого рівня за місяць, оскільки настрої щодо китайських активів погіршилися”, — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні вважає, що санкцій від ЄС недостатньо для стримання РФ. Вони мають значний економічний вплив, проте Україні треба допомагати в озброєнні.
- РФ сподівається як на військову, так і фінансову допомогу Китаю на тлі війни в Україні. Серед допомоги, зокрема військові харчові набори, відомі в США як “їжа, готова до вживання” або MRE.
- Наразі президент Китаю Сі Цзіньпін має ухвалити “доленосне” рішення щодо України, адже партнерство КНР з Росією загрожує відкритою конфронтацією із Заходом.
- Китай вирішив не постачати авіакомпаніям РФ запчастини для літаків. Заява з’явилась після того, як Boeing і Airbus припинили постачання компонентів.
- Президент Китаю Сі Цзіньпін прокоментував війну в Україні під час перемовин з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами лідера КНР, ситуація в Україні “тривожна” і потрібно докладати зусилля, щоб підтримати мирні перемовини Києва та Москви.