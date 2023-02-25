Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що на даному етапі Україні не потрібні винищувачі F-16 для боротьби з російським повномасштабним вторгненням.

Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.

На запитання про те, чи зреагують США на прохання президента України Володимира Зеленського щодо надання винищувачів F-16, Байден зазначив, що на даний час вони не потрібні.

“Зараз йому (Зеленському – ред.) не потрібні F-16. На даний час я виключаю це”, – сказав він зауваживши, що США надають те озброєння, яке рекомендують досвідчені військові.

Американський президент додав, що на цьому етапі Україні більше потрібні танки, артилерія, системи HIMARS та ППО.

“Ми посилаємо це, щоб дати їм можливість здобути успіх цієї весни і цього літа до осені”, — наголосив очільник Білого дому.

Додамо, що напередодні США оголосили по надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 2 млрд доларів. До нього увійшли боєзапаси, БПЛА, засоби виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби тощо.