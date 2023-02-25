Про це він заявив в інтерв’ю ABC News.
На запитання про те, чи зреагують США на прохання президента України Володимира Зеленського щодо надання винищувачів F-16, Байден зазначив, що на даний час вони не потрібні.
“Зараз йому (Зеленському – ред.) не потрібні F-16. На даний час я виключаю це”, – сказав він зауваживши, що США надають те озброєння, яке рекомендують досвідчені військові.
Американський президент додав, що на цьому етапі Україні більше потрібні танки, артилерія, системи HIMARS та ППО.
“Ми посилаємо це, щоб дати їм можливість здобути успіх цієї весни і цього літа до осені”, — наголосив очільник Білого дому.
Додамо, що напередодні США оголосили по надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 2 млрд доларів. До нього увійшли боєзапаси, БПЛА, засоби виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби тощо.
- Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія готова постачати бойові літаки східноєвропейським союзникам для того, щоб вони могли надати Україні свої радянські винищувачі.
- Колишній глава британського уряду Борис Джонсон закликав Велику Британію стати першою країною, яка відправить Україні винищувачі. Окрім цього він попередив, що якщо Китай почне надавати зброю Росії – це стане історичною помилкою.