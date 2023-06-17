Все більше країн-членів НАТО підтримують спрощений вступ України до Альянсу, проте президент США Джо Байден проти.

Джерело: CNN

Коли президента США Джо Байдена запитали, чи він буде спрощувати вимоги для вступу України до НАТО, він категорично відповів “Ні”.

“Ні. Тому що вони мають відповідати тим же стандартам. Тому я не збираюся полегшувати це”, — сказав він журналістам у суботу, 17 червня.

Байден також додав, що є ряд питань, які ще потрібно перевірити і це відбувається не так швидко.

“Я думаю, що вони зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації, але є питання, чи безпечна їхня система? Чи це не корумповано? Чи Україна відповідає всім стандартам, яким відповідає кожна інша країна НАТО? Думаю, що так і є. Але це не автоматично”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна.