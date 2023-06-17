Джерело: CNN

Коли президента США Джо Байдена запитали, чи він буде спрощувати вимоги для вступу України до НАТО, він категорично відповів “Ні”.

Фото: CNN

“Ні. Тому що вони мають відповідати тим же стандартам. Тому я не збираюся полегшувати це”, — сказав він журналістам у суботу, 17 червня.

Байден також додав, що є ряд питань, які ще потрібно перевірити і це відбувається не так швидко.

“Я думаю, що вони зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації, але є питання, чи безпечна їхня система? Чи це не корумповано? Чи Україна відповідає всім стандартам, яким відповідає кожна інша країна НАТО? Думаю, що так і є. Але це не автоматично”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна.