Сьогодні, Президент США Джо Байден виступив з промовою у центрі польської столиці. Він перебуває у Польщі вже другий день. Під час своєї промови він зустрівся з вимушено переміщеними українцями та закликав до зміни режиму в Росії. За його словами, Путін більше не може залишатися при владі.

Про це він повідомив під час своєї промови у центрі Варшави.

Перед виступом Джо Байдена проінформували про російські удари по Львову, де внаслідок ударів постраждали п’ять осіб. Бомбардування відбувалися близько в 300 км від президента США.

Байден наголосив, що Росія вже десятки років намагається придушити демократію у світі та вдирається в інші держави. Президент США також додав, що Володимир Зеленський – демократично обраний президент, єврей, сім’я якого рятувалася від Голокосту.

“Сьогодні Росія задушила демократію і прагне зробити це в іншому місці, а не лише на своїй Батьківщині. Під неправдивими твердженнями про етнічну солідарність він [Путін] визнав недійсними сусідні країни. Путіну вистачає сказати, що він “денацизує Україну”. Це брехня. Це просто цинічно. Він це знає. І це теж непристойно. Президента Зеленського було обрано демократичним шляхом. Він єврей. Сім‘ю його батька знищили під час нацистського Голокосту. І Путін, як і всі наші автократи перед ним, має сміливість повірити, що може це виправити”, — сказав Байден.

Водночас Байден наголосив, що Альянс ніколи не загрожував Росії. Натомість намагалося співпрацювати з РФ завдяки дипломатичним рішенням. Проте Росія схилялася лише до насильства.

“Злочинець хоче зобразити розширення НАТО як імперський проєкт, спрямований на дестабілізацію Росії. Ніщо не далі від істини. НАТО — це оборонний альянс. Він ніколи не добивався смерті Росії. Ми постійно говорили, що Росія перетне кордон та нападе на Україну. Водночас в Кремлі повторювали, що не будуть цього робити. Нема ніякого пояснення цьому [війні]. Це нічим не було виправдано“, — констатував Байден.

За словами Байдена, це Путін зробив вибір розпочати війну.

“Це не що інше, як прямий виклик заснованому на правилах міжнародному порядку, встановленому після закінчення Другої світової війни, і він загрожує повернутися до десятиліть війни, які спустошили Європу до того, як було введено міжнародний порядок, заснований на правилах. Ми не можемо повернутися до цього“, — сказав Президент США.

Він також згадав про запроваджені санкції проти 148 російських олігархів та членів їхніх родин. Байден розповів, що близько 400 компаній вже покинули російський ринок. На тлі санкцій економіка держави-агресорки впала так, що наразі 1 долар можна купити за 200 рублів.

“Ми заново з‘явилися у великій битві за свободу, битві між демократією та самодержавством, між свободою та репресіями. У цій битві ми маємо бути ясними. Ця битва не буде виграна ні через кілька днів, ні місяців. Нам потрібно підготуватися до довгої боротьби“, — акцентував Байден.

Зокрема напередодні президент США відвідав українців, які були вимушені покинути свої домівки у пошуках прихистку закордоном. Байден розповів, як маленька дівчинка звернулася до нього англійською мовою й запитала, чи її брат та тато виживуть.

“Їхні брати, чоловіки та сестри лишилися в країні воювати. Мені не треба було говорити українською, щоб відчувати їхні емоції та біль. Ми всі молимось, щоб ці страждання були тимчасові”, – сказав він.

Серед людей у натовпі лунали оплески, коли він згадав про хоробрість українців.

“Моє послання народу України – це послання, яке я передав сьогодні міністру закордонних справ та оборони України, який, на мою думку, тут сьогодні ввечері: ми стоїмо з вами. Період“, – сказав він.

Байден також звернувся до росіян, заявивши, що російський народ не ворог.

“Я завжди говорив прямо і чесно: ви, російський народ, не наш ворог. Я відмовляюся вірити, що ви вітаєте вбивство безневинних дітей, бабусь та дідусів або що ви приймаєте лікарні, школи, пологові відділення — заради Бога — бути побитими російськими ракетами та бомбами“, — наголосив Байден.

Він також повідомив, що дії Путіна в Україні “не є діями великої нації” і закликав росіян, які були живі за часів Радянського Союзу і чули про це від своїх сімей, висловитися.

“Це не спогади про минуле. Це саме те, що російська армія робить в Україні просто зараз. Це не те, хто ви є. Це не те майбутнє, на яке ви заслуговуєте для своїх сімей і своїх дітей. Я кажу тобі правду. Ця війна не варта вас, російський народ“, — резюмував Байден.