Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден у своєму виступі сказав про те, що насилля із застосуванням зброї – це “епідемія”. З початку року було 850 випадків стрілянини. У світлі цього президент закликав Сенат схвалити три законопроєкти щодо контролю над зброєю, вже схвалених Палатою представників.

Він вважає, що у виробників зброї не повинно бути “юридичного імунітету”, а штурмову зброю слід заборонити. Після того як згадані законопроєкти про контроль над зброєю буде прийнято на федеральному рівні, їх варіанти повинні прийняти на рівні окремих штатів.

Серед ініціатив президента:

інвестиції в спеціальні програми для громад, для яких насилля із застосуванням зброї становить особливу небезпеку;

посилення обмежень на поширення вогнепальної зброї без серійних номерів, яке правоохоронним органам важко відстежити;

запобіжні скоби для вогнепальної зброї;

пропозиція дозволити родичам і співробітникам правоохоронних службовців звертатися до суду з проханням тимчасово обмежити доступ до зброї для людини, яку вони вважають небезпечною для себе або для оточення;

складання щорічної доповіді про незаконний обіг вогнепальної зброї;

призначення керівника Управління по контролю над поширенням алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї й вибухових речовин.

Ініціативи Байдена різко розкритикували представники Республіканської партії. Так, лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що ініціативи президента обмежують гарантоване Конституцією право на носіння зброї.

“Він поблажливий до злочинців, але обмежує права законослухняних громадян. Я цього не потерплю. І республіканці Палати представників теж. Дотримуйтесь Конституцію!”, – висловив свою думку Маккарті.

На сайті Білого дому опублікували шість ініціатив Байдена, здійсненням яких займеться Мін’юст.

Міністерство юстиції протягом 30 днів випустить розпорядження, яке допоможе зупинити поширення примарної зброї. Це зброя, яку збирають з декількох одиниць. Вона не має серійного номера і не реєструється в базі. На збірку такої зброї йде близько 30 хвилин.

Міністерство юстиції протягом 60 днів випустить розпорядження, яке роз’яснює, коли пристрій, що продається як стабілізаційна скоба, ефективно перетворює пістолет в короткоствольну гвинтівку відповідно до вимог Національного закону про вогнепальну зброю.

Міністерство юстиції протягом 60 днів опублікує типове законодавство штату про “червоний прапор”. Закони з червоним прапором дозволяють членам сім’ї або правоохоронним органам подавати прохання про судову ухвалу, тимчасово забороняє людям в кризовій ситуації доступ до вогнепальної зброї, якщо вони становлять небезпеку для себе або інших.

Адміністрація вкладає кошти в заходи щодо боротьби з насильством в громадах. З Американського плану створення робочих місць буде вкладено 5 мільярдів доларів протягом восьми років для підтримки програм боротьби з насильством в громадах. Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США організує вебсемінар і створить набір інструментів для ознайомлення штатів з тим, як вони можуть використовувати Medicaid для відшкодування витрат на певні програми втручання у зв’язку з насильством в громадах, такі як заходи втручання у зв’язку з насильством в лікарнях.

Збільшення інвестицій в заходи щодо боротьби з насильством в громадах.

Міністерство юстиції буде випускати щорічний звіт про незаконний обіг вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті й передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.