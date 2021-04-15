Президент США Джо Байден, попри передвиборчі обіцянки, не поспішає розширювати програму по прийому біженців до США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Президент США Джо Байден відмовився підписати пропозицію щодо підвищення квоти за кількістю біженців, які мають право приїхати до країни. Їх кількість значно скоротив попередній президент Дональд Трамп.

Наразі Байдена активно критикують через складну ситуацію на південному кордоні. Однак є принципова різниця між біженцями та нелегальними мігрантами. Перш ніж потрапити на територію США, біженців перевіряють впродовж кількох років, а також влаштовують державний супровід протягом кількох перших місяців перебування на території країни.

Вже багато місяців тисячі біженців очікують, коли США відновлять програму. Однак Байден відмовляється зняти обмеження.

Демократи намагалися отримати відповідь від представників президентської адміністрації з цього приводу, однак марно. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент Байден планує підвищити квоту прийому біженців до 62,5 тисяч в цьому фінансовому році, однак коли це відбудеться – невідомо.

В лютому, Державний департамент презентував Конгресу план щодо збільшення ліміту біженців. Попередник Байдена, Дональд Трамп, встановив квоту на прийом 15 тисяч біженців на рік. Байден збирається підняти квоту до 62,5 тисяч біженців. Однак поки рішення прийнято не було – програму заморозили. Тисячі людей тепер очікують, коли їх відправлять до США, однак не мають жодних конкретних строків.

До слова, під час передвиборчої кампанії Байден говорив про те, що квота на прийом біженців до США складатиме 125 тисяч осіб на рік.

Агенція по переселенню біженців повідомила, що готова відновити роботу, як тільки Байден підпише відповідне розпорядження.

Однак на Капітолійському пагорбі чиновники розчаровані, що Байден відмовляється швидко прийняти рішення та тягне час.

Представники Конгресу кажуть, що здивовані тим, що Байден вніс подання, але не поспішає підписувати розпорядження.

За даними Центру прийому біженців, який працює в складі Держдепартаменту, з вересня по квітень до США приїхали лише 2050 біженців при квоті 15 тисяч осіб.