Про це повідомляє CNN.
“Її Величність вітає президента та першу леді на площі в Чотирикутнику Віндзорського замку. Після прибуття президента та першої леді почесна гвардія, сформована з гренадерської гвардії Першого батальйону королеви, зробила королівський салют і пролунав державний гімн США”, – йдеться в повідомленні.
Потім президент оглянув війська й приєднався до королеви та першої леді, аби поспостерігати за військовим маршем.
President Biden inspect the Guard of Honour 💂🏻♀️ pic.twitter.com/e3DeTcX3K3
— Rebecca English (@RE_DailyMail) June 13, 2021
Після цього група вирушить у замок на свою зустріч.
US President Joe Biden is invited to inspect the guard of honour at Windsor Castle
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— Sky News (@SkyNews) June 13, 2021
The Queen, President Biden and Dr Biden head inside Windsor Castle as the two heads of state enjoy afternoon tea. pic.twitter.com/DKdXEvWooN
— Royal Central (@RoyalCentral) June 13, 2021
Байден є тринадцятим американським президентом, який зустрів королеву, і дванадцятим під час її правління. Сьогоднішня зустріч – перша зустріч королеви “один на один” зі світовим лідером з моменту початку пандемії коронавірусу.
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