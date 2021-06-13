Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули до Віндзорського замку на зустріч із королевою Великої Британії Єлизаветою II.

Про це повідомляє CNN.

“Її Величність вітає президента та першу леді на площі в Чотирикутнику Віндзорського замку. Після прибуття президента та першої леді почесна гвардія, сформована з гренадерської гвардії Першого батальйону королеви, зробила королівський салют і пролунав державний гімн США”, – йдеться в повідомленні.

Потім президент оглянув війська й приєднався до королеви та першої леді, аби поспостерігати за військовим маршем.

President Biden inspect the Guard of Honour 💂🏻‍♀️ pic.twitter.com/e3DeTcX3K3 — Rebecca English (@RE_DailyMail) June 13, 2021

Після цього група вирушить у замок на свою зустріч.

US President Joe Biden is invited to inspect the guard of honour at Windsor Castle Read more here: https://t.co/NWNb444i5I pic.twitter.com/LgfneFtlLq — Sky News (@SkyNews) June 13, 2021

The Queen, President Biden and Dr Biden head inside Windsor Castle as the two heads of state enjoy afternoon tea. pic.twitter.com/DKdXEvWooN — Royal Central (@RoyalCentral) June 13, 2021

Байден є тринадцятим американським президентом, який зустрів королеву, і дванадцятим під час її правління. Сьогоднішня зустріч – перша зустріч королеви “один на один” зі світовим лідером з моменту початку пандемії коронавірусу.