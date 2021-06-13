Про це повідомляє CNN.

“Її Величність вітає президента та першу леді на площі в Чотирикутнику Віндзорського замку. Після прибуття президента та першої леді почесна гвардія, сформована з гренадерської гвардії Першого батальйону королеви, зробила королівський салют і пролунав державний гімн США”, – йдеться в повідомленні.

Потім президент оглянув війська й приєднався до королеви та першої леді, аби поспостерігати за військовим маршем.

Після цього група вирушить у замок на свою зустріч.

Байден є тринадцятим американським президентом, який зустрів королеву, і дванадцятим під час її правління. Сьогоднішня зустріч – перша зустріч королеви “один на один” зі світовим лідером з моменту початку пандемії коронавірусу.