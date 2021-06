Про це повідомляє CNN.

“Її Величність вітає президента та першу леді на площі в Чотирикутнику Віндзорського замку. Після прибуття президента та першої леді почесна гвардія, сформована з гренадерської гвардії Першого батальйону королеви, зробила королівський салют і пролунав державний гімн США”, – йдеться в повідомленні.

Потім президент оглянув війська й приєднався до королеви та першої леді, аби поспостерігати за військовим маршем.

President Biden inspect the Guard of Honour 💂🏻‍♀️ pic.twitter.com/e3DeTcX3K3

Після цього група вирушить у замок на свою зустріч.

US President Joe Biden is invited to inspect the guard of honour at Windsor Castle

Read more here: https://t.co/NWNb444i5I pic.twitter.com/LgfneFtlLq

— Sky News (@SkyNews) June 13, 2021