Про це свідчать результати опитування від CNBC і Change Research.
“Хиткі” штати – це ті, в яких виборці не віддають перевагу демократу або республіканцеві. Їх голоси, як правило, розділяються з незначною різницею. Результати виборів в цих штатах найбільш важливі, оскільки можуть кардинально вплинути на загальний результат.
В цілому, за Байдена готові проголосувати 49% опитаних респондентів в 6 штатах. За Трампа – 46%.
- Арізона: Байден 49%, Трамп 47%
- Флорида: Байден 49%, Трамп 46%
- Мічиган: Байден 50%, Трамп 44%
- Північна Кароліна: Байден 48%, Трамп 47%
- Пенсільванія: Байден 49%, Трамп 46%
- Вісконсін: Байден 49%, Трамп 44%
Зазначається, що рейтинг Трампа протягом останніх двох тижнів в цих штатах незначно виріс.
Це може бути пов’язано з тим, що місцеві жителі менше стали турбуватися через пандемію COVID-19.
Опитуванням Democracy Corps показує, що за Байдена готові проголосувати 53% американців, а за Трампа – 43%.
В опитуванні брали участь 1,5 тисячі американських громадян. Його провели під час оголошення Джо Байдена кандидатом в президенти від Демократичної партії, а Камали Харіс – кандидатом на пост віце-президентом.
Також зазначено, що через перетоки у Байдена збільшилася кількість жінок, готових проголосувати за нього.
За Трампа передумали голосувати представники робочого класу, як чоловіки, так і жінки. Це може бути пов’язано з масовим безробіттям в країні.
Незважаючи на те, що Байден може перемогти на президентських виборах, у нього як і раніше немає сильного емоційного зв’язку з виборцями. Тільки 28% тих, хто збирається голосувати за Байдена, симпатизують його поглядам і принципам. Його виборці хочуть кардинальних змін в сфері охорони здоров’я, підвищення податків для багатих, а також виступають проти будівництва прикордонної стіни.
Нагадаємо, вибори глави США відбудуться 3 листопада.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.