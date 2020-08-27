Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в шести "хитких" штатах, незначно випереджаючи Дональда Трампа.

Про це свідчать результати опитування від CNBC і Change Research.

“Хиткі” штати – це ті, в яких виборці не віддають перевагу демократу або республіканцеві. Їх голоси, як правило, розділяються з незначною різницею. Результати виборів в цих штатах найбільш важливі, оскільки можуть кардинально вплинути на загальний результат.

В цілому, за Байдена готові проголосувати 49% опитаних респондентів в 6 штатах. За Трампа – 46%.

Арізона: Байден 49%, Трамп 47%

Флорида: Байден 49%, Трамп 46%

Мічиган: Байден 50%, Трамп 44%

Північна Кароліна: Байден 48%, Трамп 47%

Пенсільванія: Байден 49%, Трамп 46%

Вісконсін: Байден 49%, Трамп 44%

Зазначається, що рейтинг Трампа протягом останніх двох тижнів в цих штатах незначно виріс.

Це може бути пов’язано з тим, що місцеві жителі менше стали турбуватися через пандемію COVID-19.

Опитуванням Democracy Corps показує, що за Байдена готові проголосувати 53% американців, а за Трампа – 43%.

В опитуванні брали участь 1,5 тисячі американських громадян. Його провели під час оголошення Джо Байдена кандидатом в президенти від Демократичної партії, а Камали Харіс – кандидатом на пост віце-президентом.

Також зазначено, що через перетоки у Байдена збільшилася кількість жінок, готових проголосувати за нього.

За Трампа передумали голосувати представники робочого класу, як чоловіки, так і жінки. Це може бути пов’язано з масовим безробіттям в країні.

Незважаючи на те, що Байден може перемогти на президентських виборах, у нього як і раніше немає сильного емоційного зв’язку з виборцями. Тільки 28% тих, хто збирається голосувати за Байдена, симпатизують його поглядам і принципам. Його виборці хочуть кардинальних змін в сфері охорони здоров’я, підвищення податків для багатих, а також виступають проти будівництва прикордонної стіни.

Нагадаємо, вибори глави США відбудуться 3 листопада.