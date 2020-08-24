Про це повідомляє CNBS News.
Республіканська партія на з’їзді в Шарлотті, Північна Кароліна офіційно оголосила своїм кандидатом в президенти чинного американського лідера Дональда Трампа. Також було повторно висунуто у віцепрезиденти Майка Пенса. Трампа підтримали всі 2550 делегатів.
Американський лідер також був присутній на з’їзді. Президент сказав, що він “відчував себе зобов’язаним бути тут”, попри введені губернатором Північної Кароліни карантинні обмеження.
У своїй промові Трамп вкотре повторив свою заяву про те, що демократи намагаються сфальсифікувати вибори за допомогою підробки бюлетенів для голосування поштою.
“[Демократи] використовують COVID, щоб вкрасти вибори. Вони намагаються вкрасти вибори, як і в минулий раз зі шпигунством”, — сказав він.
Також Трамп заявив, що вибори, які відбудуться у листопаді, — “найважливіші вибори в історії США”. Поки президент говорив, присутні в залі скандували: “Ще чотири роки, ще чотири роки”.
IT'S OFFICIAL!
RT if you’re ready for #FourMoreYears! pic.twitter.com/p3UD2IpW7A
— GOP (@GOP) August 24, 2020
Нагадаємо, спочатку з’їзд Республіканської партії планувалося провести в Північній Кароліні, але губернатор штату не дозволив це зробити з огляду на карантинні обмеження.
12 червня стало відомо, що Республіканська партія знайшла, де проведе з’їзд в місті Джексонвілл (штат Флорида). В липні Трамп оголосив, що Республіканська партія нібито відмовилася від проведення з’їзду. З усім тим, з’їзд відбувся, але кількість присутніх було обмежено.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.