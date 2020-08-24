Про це повідомляє CNBS News.

Республіканська партія на з’їзді в Шарлотті, Північна Кароліна офіційно оголосила своїм кандидатом в президенти чинного американського лідера Дональда Трампа. Також було повторно висунуто у віцепрезиденти Майка Пенса. Трампа підтримали всі 2550 делегатів.

Американський лідер також був присутній на з’їзді. Президент сказав, що він “відчував себе зобов’язаним бути тут”, попри введені губернатором Північної Кароліни карантинні обмеження.

У своїй промові Трамп вкотре повторив свою заяву про те, що демократи намагаються сфальсифікувати вибори за допомогою підробки бюлетенів для голосування поштою.

“[Демократи] використовують COVID, щоб вкрасти вибори. Вони намагаються вкрасти вибори, як і в минулий раз зі шпигунством”, — сказав він.

Також Трамп заявив, що вибори, які відбудуться у листопаді, — “найважливіші вибори в історії США”. Поки президент говорив, присутні в залі скандували: “Ще чотири роки, ще чотири роки”.