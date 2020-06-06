Байден офіційно став кандидатом в президенти США від Демпартії: що про нього відомо

#Букви розповідають, що відомо про головного опонента чинного президента Дональда Трампа.

Біографія

Джозеф Робінетт Байден молодший народився 20 листопада 1942 в Скрентоні (Пенсильванія) в католицькій родині вихідців з Ірландії. Його батька звали Джозеф Робінетт Байден старший, а мати — Катрін Євгенія “Джин” Фіннеґан. Джозеф був старшою дитиною в сім’ї, один з його дідів був сенатором від штату Пенсильванія. Коли Джозефу було 10 років, його сім’я переїхала в Клеймонт (штат Делавер), де батько Байдена продавав автомобілі.

У 1961 Байден закінчив католицьку підготовчу школу. Вищу освіту він здобув в Університеті Делавера в Ньюарку, де вивчав історію і політичні науки.

Після закінчення університету в 1965 Джо вирішив почати кар’єру юриста, вступив в юридичний коледж Сірак’юс в Нью-Йорку, який закінчив в 1968 із ступенем доктора правознавства. Згодом він заснував власну адвокатську фірму. У 1970 Байден успішно балотувався в окружну раду округу Ньюкасл в штаті Делавер і був його членом з 1970 до 1972.

Кар’єра

У 1972 Байдена завдяки енергійній передвиборній кампанії обрали до Сенату США від Демократичної партії. Незабаром після перемоги на виборах його дружина, з якою він познайомився під час навчання в юридичному коледжі, і дочка Наомі Христина загинули в автомобільній катастрофі, а сини Джозеф Байден III і Роберт Гантер отримали важкі опіки. Байден хотів відмовитися від посади, але за наполяганням глави Демократичної партії Майка Менсфілда, все ж погодився зайняти цю посаду.

У Сенаті він увійшов до складу комітетів із зовнішньої політики і правової політики, а також активно зайнявся законодавчою діяльністю: висував поправки в закони про довкілля і захист прав споживачів. Він критикував Сенат за слабкість по відношенню до уряду США.

У січні 1975 Байден увійшов до зовнішньополітичного комітету, а в січні 1977 став членом юридичного комітету Сенату США.

Байден успішно переобирався в Сенат в 1978 і 1984, за нього віддали голоси 58 і 60 відсотків виборців Делавера відповідно. Його вважали хорошим політиком і оратором та називали одним з ймовірних кандидатів на посаду президента США від Демократичної партії на виборах 1984.

9 червня 1987 Байден заявив, що братиме участь у виборах президента США 1988. Але після низки скандалів 23 вересня він зняв свою кандидатуру з виборів, оголосивши про те, що його задавила “гіпертрофована тінь минулих помилок”.

31 січня 2007 Байден знову оголосив про те, що братиме участь у виборах президента США. Його шанси оцінювалися як достатньо невисокі в порівнянні з іншими кандидатами від Демократичної партії: Бараком Обамою і Гілларі Клінтон. Під час виборчої компанії він відкинув пропозицію стати державним секретарем у разі перемоги президента-демократа. А в червні 2008-го заявив про те, що не відмовиться від поста віцепрезидента, якщо йому його запропонують.

У серпні цього ж року стало відомо про те, що Барак Обама вибрав Байдена як напарника для проведення президентської компанії, передвиборний штаб Обами підтвердив цю звістку наступного дня.

2 жовтня 2008 відбулися передвиборні дебати між Байденом і Пейлін. Ці віцепрезидентські дебати зібрали найбільшу аудиторію телеглядачів в історії і навіть обігнали за популярністю президентські дебати між Обамою і Маккейном. За наслідками опитів, перемогу на дебатах отримав Байден.

Обама та Байден отримали перемогу на загальних виборах 4 листопада, набравши голоси 51 відсотка виборців і заручившись підтримкою понад 300 вибірників при 270 необхідних.

Особисте життя

Через кілька років після загибелі першої дружини, в 1977, Байден одружився вдруге. Його обранницею стала Джилл Трейсі Джекобс – професорка англійської мови в Технічному громадському коледжі Делавера, вона з 1993 очолює Байденське товариство з боротьби з раком грудей.

У Байдена і Трейсі є дочка — Ешлі, яка працює соціальним працівником. Старший син сенатора від першого шлюбу Джозеф Байден III був генеральним прокурором штату Делавер і членом Демократичної партії. 30 травня 2015 року він помер від пухлини головного мозку. Другий син – Роберт Гантер Байден в 2006 році увійшов до ради директорів американської залізничної компанії AMTRAK.

Крім того у Байдена – п’ятеро внуків: Наомі, Фіннеґан, Роберта Мабель, Наталі та Роберт Гантер.

Вибори-2020

6 червня стало відомо, що Джо Байден офіційно став кандидатом в президенти від Демократичної партії. Для висунення кандидата необхідно як мінімум 1 991 голосів делегатів. Після праймеріз в окрузі Колумбія і семи штатах, які пройшли на початку цього тижня, Байден перевершив цей поріг, набравши голоси 1995 делегатів партійного з’їзду демократів.

Слід зазначити, що Джо Байден на 11 процентних пунктів випереджає чинного президента Дональда Трампа в загальнонаціональному опитуванні.

За даними опитування, 52% зареєстрованих виборців по всій країні підтримують Байдена, а 41% — Трампа. Якщо порівнювати цей результат з тим, що продемонструвало опитування Університетом Монмута, проведене місяць тому, рівень підтримки Байдена виріс на 2%, в той час як рівень підтримки Трампа не змінювався.

Число виборців, які заявили, що реакція Трампа на спалах COVID-19 робить його переобрання в листопаді менш імовірним, за два місяці зросло на 7% та становить 38%. Число тих, хто впевнений у перемозі Трампа, впало на 9% та становить 18%.

52% опитаних виборців вважають, що Байден здатний управляти взаємовідносинами між расами в країні, 40% вважають, що до цього більше готовий Трамп.