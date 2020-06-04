Про це свідчать дані опитування, проведеного Університетом Монмута, повідомляє американське видання The Hill.
За даними опитування, 52% зареєстрованих виборців по всій країні підтримують Байдена, а 41% — Трампа. Якщо порівнювати цей результат з тим, що продемонструвало опитування Університетом Монмута, проведене місяць тому, рівень підтримки Байдена виріс на 2%, в той час як рівень підтримки Трампа не змінювався.
Число виборців, які заявили, що реакція Трампа на спалах COVID-19 робить його переобрання в листопаді менш імовірним, за два місяці зросло на 7% та становить 38%. Число тих, хто впевнений у перемозі Трампа, впало на 9% та становить 18%.
52% опитаних виборців вважають, що Байден здатний управляти взаємовідносинами між расами в країні, 40% вважають, що до цього більше готовий Трамп.
Варто зазначити, що опитування було проведено з 28 травня по 1 червня, коли в країні вже спалахнули і тривали масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами.
В опитуванні взяли участь 742 зареєстрованих виборців. Опитування було проведено в форматі інтерв’ю телефоном. Його похибка становить 3,6 процентного пункту.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.