Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден на 11 процентних пунктів випереджає чинного президента Дональда Трампа в загальнонаціональному опитуванні.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Університетом Монмута, повідомляє американське видання The Hill.

За даними опитування, 52% зареєстрованих виборців по всій країні підтримують Байдена, а 41% — Трампа. Якщо порівнювати цей результат з тим, що продемонструвало опитування Університетом Монмута, проведене місяць тому, рівень підтримки Байдена виріс на 2%, в той час як рівень підтримки Трампа не змінювався.

Число виборців, які заявили, що реакція Трампа на спалах COVID-19 робить його переобрання в листопаді менш імовірним, за два місяці зросло на 7% та становить 38%. Число тих, хто впевнений у перемозі Трампа, впало на 9% та становить 18%.

52% опитаних виборців вважають, що Байден здатний управляти взаємовідносинами між расами в країні, 40% вважають, що до цього більше готовий Трамп.

Варто зазначити, що опитування було проведено з 28 травня по 1 червня, коли в країні вже спалахнули і тривали масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами.

В опитуванні взяли участь 742 зареєстрованих виборців. Опитування було проведено в форматі інтерв’ю телефоном. Його похибка становить 3,6 процентного пункту.