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Байден про останню хакерську атаку: «Якщо причетна Росія – ми відповімо»

Президент Джо Байден сказав, що розвідка США проводить розслідування того, хто стоїть за останньою масованою атакою програм-вимагачів на компанію Kaseya.

Неділя, 4 липня 2021, 11:14

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

“Ми не впевнені, що це росіяни. Я отримав коротку інформацію (про інцидент) у літаку. Спочатку ми думали, що до цього не причетний російський уряд, але ми ще не впевнені … Я доручив розвідувальному управлінню докладно розповісти про те, що сталося. Я буду більше знати завтра, і якщо це сталося або з відома Росії, або внаслідок впливу Росії, то я раніше вже говорив Путіну, що ми відповімо”, – сказав Байден на брифінгу.

Байден уточнив, що про останню кібератаку він не розмовляв із російським президентом.

Раніше агентство Bloomberg інформувало з посиланням на компанію Huntress Labs Inc. (що спеціалізується на комп’ютерній безпеці), що за глобальною хакерською атакою може стояти угрупування REvil, яке пов’язують із Росією.

REvil звинувачують в атаці з використанням програм-вимагачів 30 травня на м’ясопереробного гіганта JBS SA, і ймовірно ці хакери стоять за зломами щонайменше на 20 компаній, які надають ІТ-послуги малому та середньому бізнесу.

За даними компанії Huntress Labs Inc., що займається кібербезпекою, постраждало більше 1000 підприємств, і очікується, що їхня кількість буде рости.

Нагадаємо, що саме питання кібербезпеки було однією з тем, яку обговорювали президенти США й Росії Джо Байден та Володимир Путін на саміті 16 червня.

Раніше у Microsoft повідомили про нові хакерські атаки, що здійснило пов’язане з Росією угруповання Nobelium. Угруповання скоювало злочини проти окремих користувачів, ряду організацій, а також державних установ.

Додамо, що групу російських хакерів Nobelium вважають відповідальними за масштабну атаку на SolarWind.

Так, наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою в світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.

Теги: Володимир Путін, Джо Байден, російські хакери, хакерська атака

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