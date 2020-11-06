Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Трамп випереджає Байдена в Джорджиї приблизно з 1775 голосами, а в Пенсильванії на 22389 голосів.
Шанси Трампа на переобрання безпосередньо залежать від голосів виборників в цих штатах. Для Байдена перемога в Пенсильванії та Джорджиї – це отримання крісла президента, а для Трампа програш хоча б в одному штаті – поразка.
Наразі у Байдена 253 голоси виборників (50,5% підтримки виборців), а у Трампа – 214 (47,7% підтримки виборців).
У Джорджиї зараз у Трампа і Байдена по 49,4% підтримки виборців. Розрив між кандидатами – 1775 голосів на користь Трампа. Опрацьовано 99% голосів.
На кону – 16 голосів виборників.
У Пенсильванії оброблено 95% бюлетенів. На кону – 20 голосів виборників.
Свої голоси за Трампа віддали 49,6% виборців, а за Байдена – 49,3%.
Розрив між кандидатами становить 22389 голосів на користь Трампа.
Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.