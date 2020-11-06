Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден скоротив до мінімуму розрив з опонентом від Республіканської партії Дональдом Трампом в штатах Джорджія та Пенсильванія.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Трамп випереджає Байдена в Джорджиї приблизно з 1775 голосами, а в Пенсильванії на 22389 голосів.

Шанси Трампа на переобрання безпосередньо залежать від голосів виборників в цих штатах. Для Байдена перемога в Пенсильванії та Джорджиї – це отримання крісла президента, а для Трампа програш хоча б в одному штаті – поразка.

Наразі у Байдена 253 голоси виборників (50,5% підтримки виборців), а у Трампа – 214 (47,7% підтримки виборців).

У Джорджиї зараз у Трампа і Байдена по 49,4% підтримки виборців. Розрив між кандидатами – 1775 голосів на користь Трампа. Опрацьовано 99% голосів.

На кону – 16 голосів виборників.

У Пенсильванії оброблено 95% бюлетенів. На кону – 20 голосів виборників.

Свої голоси за Трампа віддали 49,6% виборців, а за Байдена – 49,3%.

Розрив між кандидатами становить 22389 голосів на користь Трампа.

Раніше Трамп заявив, що має намір подати позови в усіх штатах, де в цей час претендує на перемогу демократичний кандидат Джо Байден.