Обраний президент Джо Байден після того, як Колегія виборників підтвердила його перемогу на виборах, у своїй промові заявив, що "верховенство закону, наша Конституція і воля народу перемогли" над спробами Дональда Трампа оскаржити результати.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Полум’я демократії було запалено в цій країні давним-давно. І тепер ми знаємо, що ніщо, навіть пандемія або зловживання владою, не можуть загасити це полум’я”, – сказав Байден.

У своїй промові в Делавері Байден різко засудив спроби Трампа змінити реальність.

Він назвав список невдач кампанії Трампа і його союзників в судах штатів і федеральних судах, а також в законодавчих зборах штатів. Байден також назвав спроби Трампа і його прихильників використовувати суди для скасування результатів виборів “настільки екстремальними, що ми ніколи не бачили такого раніше”.

“Ця позиція – відмова визнати волю народу, відмова поважати принцип верховенства права і відмова поважати нашу Конституцію”, – сказав він на пресконференції в Вілмінгтоні, штат Делавер.

Промова Байдена прозвучала після того, як Колегія виборників віддала 306 голосів за Байдена і 232 за Трампа, що закріпило перемогу Байдена. Тепер голоси колегії виборників будуть направлені до Конгресу для офіційного підрахунку. При цьому деякі республіканці в Палаті представників заявили, що будуть заперечувати проти результатів в ключових штатах. В опівдні 20 січня має відбутися інавгурація Байдена.

У своїй промові Байден сказав, що час “перегорнути сторінку, об’єднатися, зцілитися”.

“У цій битві за душу Америки перемогла демократія. Ми, народ, проголосували. Віра в наші інститути тримається. Цілісність наших виборів залишається незайманою. Отже, тепер прийшов час перегорнути сторінку. Об’єднатися. Зцілитися”, – сказав Байден.

Але він також обрушився критикою на Трампа і республіканців, які намагалися перешкодити демократичному процесу. Численні позови Трампа і його союзників не знайшли підтримки в судах.

“Цей правовий маневр став спробою виборних посадових осіб і однієї групи штатів спробувати змусити Верховний суд скасувати голоси понад 20 мільйонів американців в інших штатах і передати пост президента кандидату, якого не підтримала Колегія вибірників, який програв всенародне голосування і втратив кожен з штатів, голоси яких вони (Трамп і союзники, – ред.) намагалися оскаржити. Це позиція настільки є екстремальною, що ми такого ніколи раніше не бачили”, – сказав Джо Байден.

Обраний президент назвав це “позицією, яка відмовляється поважати волю народу, відмовляється поважати верховенство закону і відмовляється дотримуватися нашої Конституції”.

Він також засудив нападки Трампа і його прихильників на посадових осіб та місцеві органи влади. “Я щиро сподіваюся, що ми більше ніколи не побачимо, щоб хто-небудь піддавався погрозам і зловживанням, які ми бачили під час цих виборів. Це просто безсовісно”, – сказав Байден. А ще він вказав на рекордну явку, і що це “слід святкувати, а не атакувати”.

Обраний президент зазначив, що за нього і обраного віце-президента Камалу Гарріс подано більше 81 мільйона голосів, що є рекордом в історії і на 7 мільйонів більше, ніж отримали Трамп і віце-президент Майк Пенс.

Байден назвав свою перемогу чистою, як і перемогу Трампа в 2016 році.

Джо Байден також виклав пріоритети своєї роботи в перші дні президентства: боротьба з пандемією коронавірусу, включаючи поширення вакцин, відновлення економіки, яка постраждала від пандемії.

“Перед усіма нами термінова і важлива робота. Взяти під контроль пандемію, щоб нація була вакцинована проти цього вірусу. Надання негайної економічної допомоги, в якій так потребують багато американців, які страждають сьогодні, – а потім відновлення нашої економіки”, – підкреслив він.