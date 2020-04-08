Інформація про те, що спалах зараження коронавірусом в Дніпропетровській області стався через конференцію в церкві євангельських християн-баптистів на території міста Першотравенськ, не відповідає дійсності.

Про це заявили у Всеукраїнському союзі церков євангельських християн-баптистів.

Напередодні голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив, що осередком спалаху COVID-19 в області стало зібрання баптистів в місті Першотравенськ.

Але, як заявили представники конфесії, їх громади в Першотравенську немає. Відповідно, ніяких конференцій або зборів баптистів в місті бути не могло.

“Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів спростовує цю інформацію, оскільки в цьому населеному пункті (Першотравенську, – ред.) немає баптистської громади і тут не відбувалося ніяких заходів представників цієї конфесії”, – сказано у спростуванні.

Після цього Олійник вибачився за неточність.

Також він зазначив, що, як виявилося, спалах коронавірусу маже бути пов’язаний з проведенням “Міжнародного біблійного коледжу” на базі харизматичної церкви “Нове покоління”.