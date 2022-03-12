Банк Barclays тимчасово заблокував банківський рахунок ФК "Челсі" через санкції, які були застосовані проти власника клубу - росіянина Романа Абрамовича.

Про це повідомляє Sky Sports.

Офіційно зазначається, що причиною блокування називається перевірка виданої “Челсі” ліцензії для продовження футбольної діяльності, хоча британський уряд у четвер дав клубу цю ліцензію на продовження після накладення санкцій на Абрамовича.

Також тимчасово заблоковані клубні кредитні картки. Ба більше, “Челсі” не має права продавати квитки на домашні матчі або будь-які клубні товари.