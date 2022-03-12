Про це повідомляє Sky Sports.
Офіційно зазначається, що причиною блокування називається перевірка виданої “Челсі” ліцензії для продовження футбольної діяльності, хоча британський уряд у четвер дав клубу цю ліцензію на продовження після накладення санкцій на Абрамовича.
Також тимчасово заблоковані клубні кредитні картки. Ба більше, “Челсі” не має права продавати квитки на домашні матчі або будь-які клубні товари.
- Нагадаємо, фінансова поліція Італії арештувала мегаяхту Sy A російського олігарха Андрія Мельниченка після того, як проти нього запровадили санкції у ЄС.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден видав указ, яким заборонив експорт, продаж і постачання готівкових доларів у Російську Федерацію.
- Центробанк Російської Федерації заборонив продаж валюти у касах банків. Також наразі з депозитів можна зняти лише долари сумою до 10 тисяч. Відповідні зміни діятимуть від сьогодні і до 9 вересня 2022 року.