Про це повідомляє пресслужба Центробанку Росії.

Решту коштів з валютних рахунків можна зняти у рублях за ринковим курсом на день видачі. Як зазначають в ЦБ, перевищують таку суму лише 10% вкладів.

Натомість незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар. Це означає, що клієнти не зможуть зняти кошти з депозиту у євро.

Громадяни РФ, які завтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть отримати з них кошти лише в рублях.

До вересня банки не будуть продавати готівкову валюту громадянам. Однак продавати валюту можна будь-коли.