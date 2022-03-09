Про це повідомляє пресслужба Центробанку Росії.
Решту коштів з валютних рахунків можна зняти у рублях за ринковим курсом на день видачі. Як зазначають в ЦБ, перевищують таку суму лише 10% вкладів.
Натомість незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар. Це означає, що клієнти не зможуть зняти кошти з депозиту у євро.
Громадяни РФ, які завтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть отримати з них кошти лише в рублях.
До вересня банки не будуть продавати готівкову валюту громадянам. Однак продавати валюту можна будь-коли.
- Нагадаємо, що у Російській Федерації розробили план на випадок економічних санкцій, проте останні виявилися жорсткішими, ніж сподівалися у Кремлі. На тлі цього економіка Росії стрімко падає.
- Також на тлі російського вторгнення в Україну, курс російського рубля впав до свого історичного мінімуму. Водночас Центральний банк Російської Федерації вирішив підвищити ключову ставку до 20% річних.
- В деяких пунктах обміну валют у Москві долар коштує 190 рублів. Варто зазначити, що за день до початку повномасштабного вторгнення РФ до України курс долара ще становив 80 рублів за долар.