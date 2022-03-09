У Центробанку Російської Федерації заборонили продаж валюти в касах банку. Також наразі з депозитів можна зняти лише долари обсягом до 10 тисяч. Відповідні зміни діятимуть від сьогодні і до 9 вересня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Центробанку Росії.

Решту коштів з валютних рахунків можна зняти у рублях за ринковим курсом на день видачі. Як зазначають в ЦБ, перевищують таку суму лише 10% вкладів.

Натомість незалежно від валюти рахунку, кошти конвертуватимуться у долар. Це означає, що клієнти не зможуть зняти кошти з депозиту у євро.

Громадяни РФ, які завтра відкриватимуть нові валютні рахунки та вклади, зможуть отримати з них кошти лише в рублях.

До вересня банки не будуть продавати готівкову валюту громадянам. Однак продавати валюту можна будь-коли.