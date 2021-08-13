Батько американської поп-зірки Брітні Спірс – Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над дочкою. Він перебував у статусі опікуна 13 років.

Про це інформують американський телеканал CNN, міжнародне агентство Reuters, видання Variety.

Батько співачки у четвер, 12 серпня, подав до суду Лос-Анджелеса свою відповідь на клопотання Брітні про його відсторонення від опікунства.

Джеймі Спірс оголосив про намір відмовитися від статусу опікуна та запевнив, що співпрацюватиме із судом у перехідному періоді.

За словами Спірса, йому потрібно завершити деякі справи, перш ніж він зможе відмовитися від опікунства. Водночас він наполягає, що “немає справжніх обставин, що виправдовують негайне відсторонення”. Крім того, Джеймі Спірс висловив сумнів, “чи буде зміна опікуна наразі в інтересах” його дочки.

“Проте містер Спірс, який став останнім часом метою для атак, вирішив відмовитися від опікунства, оскільки він не вірить, що публічні розборки підуть на користь Брітні” – йдеться в поданому до суду документі.

Адвокат співачки Метью Розенгарт назвав заяву Джеймі Спірса “великою перемогою і ще одним кроком до справедливості”. Водночас адвокат висловив невдоволення, що батько співачки все ще докоряє їй.

“Ми раді, що містер Спірс та його адвокат визнали, що його потрібно усунути від опікунства… Але ми розчаровані їхніми триваючими ганебними докорами до Брітні Спірс”, — наголосив Розенгарт.

Варто зазначити, що в США існує спеціальний опікунський статус (conservatorship), відповідно до якого опікуни призначаються судом та контролюють фінансове й особисте життя інших людей із фізичними чи психічними вадами тощо.

Брітні Спірс перебуває під контролем законних опікунів з 2008 року (після виникнення занепокоєння з приводу її психічного здоров’я, проблем з наркотиками та алкоголем).

Тоді рішенням суду Джеймі Спірс отримав контроль над майном та особистим життям співачки. Батько Спірс пішов з посади опікуна особистих справ у 2019 році. Тепер же співачка подала клопотання про відсторонення його і від контролю над її майном (яке оцінюється приблизно в 60 млн доларів).

Співачка навіть заявляла, що відмовляється давати концерти, доки її батько залишається опікуном.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що їй проти волі давали літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.