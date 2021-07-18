Брітні Спірс заявила, що не вийде на сцену, поки батько залишається її опікуном

Американська співачка Брітні Спірс опублікувала емоційну заяву. Вона пообіцяла, що не буде виступати на сцені доти, доки суд не скасує опікунство над нею.

Про це зірка написала в Instagram.

Спірс каже, що не виступатиме, поки батько контролює її життя, зокрема й фінанси.

“Я робила це протягом останніх 13 років. Краще вже танцювати в піжамі, без зачіски та макіяжу у своїй вітальні, ніж далеко від глядачів на сцені Лас-Вегаса, не маючи можливості потиснути руки шанувальникам. Крім того, мені вже дуже давно не дозволяють робити ремікси на свої пісні й записувати нові сингли. Отже я йду!” – заявила співачка.

Вона також розкритикувала своїх фоловерів, які залишають негативні коментарі під її відео та докучають порадами. Спірс зазначає, що надія – це все, що в неї залишилося, адже опікунство розбило всі її мрії.

“А для жінок, які говорять, що все це дуже дивно, у мене все ще є надія на казку! Йдіть до біса. Як я вже сказала, надія це все, що у мене є зараз. Вам пощастило, що я бодай щось публікую. Якщо вам не подобається те, що я публікую, відписуйтесь. Люди намагаються вбити надію, бо надія – одна з найбільш уразливих і тендітних речей. Піду зараз почитаю казку. P.S. Якщо ви не хочете бачити, як мій дорогоцінний зад танцює у вітальні, чи це не за вашими стандартами… йдіть прочитайте чортову книгу!” – написала Брітні.

Крім того, Брітні прокоментувала виступ своєї сестри Джеймі Лінн на премії Radio Disney Music Awards 2017, де вона виконала мікс з хітів сестри.

“Мені не подобається, що моя сестра з’явилася на церемонії нагородження і виконала мої пісні в реміксі! Так звана підтримка глибоко ранила мене”, – заявила співачка.

Також у мікроблозі Спірс з’явився допис, у якому вона розповіла, що близька людина дуже гучно заявляла про свою підтримку, але насправді не робила нічого. Більшість фоловерів підозрюють, що йдеться про Джеймі Лінн Спірс.

“Як ти наважилася заявити публічно, що тепер тобі не однаково? Ти простягнула руку, коли я тонула? Ні. Якщо ти читаєш це і знаєш, хто ти, і у тебе дійсно вистачає нахабства сказати що-небудь про мою ситуацію тільки для того, щоб зберегти обличчя, і ти збираєшся щось опублікувати – будь ласка, зупинись у своїх праведних поривах, бо ти так далека від праведності, що це навіть не смішно!” – заявила виконавиця.