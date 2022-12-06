Бюро економічної безпеки України та Служба безпеки України проводять обшуки у банках, причетних до незаконного грального бізнесу.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Співробітники Бюро економічної безпеки України та Служба безпеки України проводять обшуки у декількох регіонах України у фінансових установах. Ці банки використовувала низка компаній, що організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо.

Зараз відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили вебсайти-двійники, на яких і вели онлайн-бізнес. При цьому не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір.

За даними правоохоронців, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це, у свою чергу, може означати 2 млрд грн несплачених податків.

У відомстві зазначили, що з метою прикриття протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою зі службовими особами банківських установ України та фінансових компаній – як резидентів, так і нерезидентів, згадана група осіб у своїй діяльності використовувала реквізити 80 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

“З метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх “міскондінгу” та уникнення первинного фінансового моніторингу, фактичні власники вказаних компаній вступили у злочинну змову зф службовими особами банків”, – додали в бюро.

Зазначимо, що нещодавно співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

В результаті обшуків серед іншого вилучено документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.