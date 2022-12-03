Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

В результаті обшуків серед іншого були вилучені документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

Крім того, встановлено, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства, товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Також зафіксовано факти нецільового використання території парку.

У ДБР зазначили, що роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, зараз здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації.

Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 мільйонів гривень.

“Працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років”, – наголосили у відомстві.

А також зауважили, що кримінальне провадження відкрите за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті (ч. 2 ст. 364 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.