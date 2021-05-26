Білоруська авіакомпанія "Белавіа" призупинила польоти в аеропорти Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Призупинення польотів в Україну пов’язано із забороною українського уряду на виконання авіарейсів в Білорусь.

“Авіакомпанія змушена скасувати польоти до/із Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року. 25 травня також скасовуються нічні рейси B2 847 до Києва (час вильоту 22:40) і B2 833 до Одеси (час вильоту 23 : 40)”- йдеться у повідомленні.

В “Белавіа” розповіли, що пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їх повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка.

Як відомо, авіасполучення між Україною та Білоруссю було припинено з 00:00 26 травня.

Нагадаємо, що глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) після інциденту з Романом Протасевичем вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.

Хто ще припинив авіасполучення з Білоруссю?

Авіакомпанії Air France та Finnair призупинили польоти над Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака Ryanair.

Уряд Литви з 25 травня запровадив заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.