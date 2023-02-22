Про це повідомило Reuters.

Міністр юстиції та Північного моря Вінсент Ван Квінкенборн заявив, що корабель було виявлено в бельгійському Північному морі приблизно в середині листопада 2022 року. Присутність російських кораблів у Північному морі не заборонена, але Бельгія уважно стежить за ситуацією на тлі російсько-української війни.

“Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, але не будемо наївними. Особливо, якщо він поводиться підозріло поряд з нашими вітряними електростанціями, підводними газовими та інформаційними кабелями та іншою важливою інфраструктурою”, — сказав Ван Квінкенборн.

Коли агентство військової розвідки Нідерландів повідомило про виявлення російського корабля біля морської вітряної електростанції, то з цього району голландський флот та берегова охорона вивели корабель.

З 2023 року у Бельгії набув чинності закон про морську безпеку. Він дозволяє, серед іншого, вести відеоспостереження у морі за допомогою мобільних камер на дронах чи кораблях. За даними уряду, влада використовуватиме це для моніторингу вітряних турбін і вживатиме необхідних заходів.