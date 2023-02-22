У Бельгії заявили, що триває розслідування через присутність російського шпигунського корабля в Північному морі. Він знаходився там наступного дня після того, як Нідерланди заявили, що РФ націлилася на інфраструктуру Північного моря.

Про це повідомило Reuters.

Міністр юстиції та Північного моря Вінсент Ван Квінкенборн заявив, що корабель було виявлено в бельгійському Північному морі приблизно в середині листопада 2022 року. Присутність російських кораблів у Північному морі не заборонена, але Бельгія уважно стежить за ситуацією на тлі російсько-української війни.

“Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, але не будемо наївними. Особливо, якщо він поводиться підозріло поряд з нашими вітряними електростанціями, підводними газовими та інформаційними кабелями та іншою важливою інфраструктурою”, — сказав Ван Квінкенборн.

Коли агентство військової розвідки Нідерландів повідомило про виявлення російського корабля біля морської вітряної електростанції, то з цього району голландський флот та берегова охорона вивели корабель.

З 2023 року у Бельгії набув чинності закон про морську безпеку. Він дозволяє, серед іншого, вести відеоспостереження у морі за допомогою мобільних камер на дронах чи кораблях. За даними уряду, влада використовуватиме це для моніторингу вітряних турбін і вживатиме необхідних заходів.