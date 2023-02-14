Бенксі, вуличний художник з Великої Британії, створив графіті до Дня всіх закоханих. Він присвятив свою нову роботу темі домашнього насильства.

Про це повідомив Бенксі в Instagram.

Графіті Бенксі з’явилося у місті Маргейт (Велика Британія). Митець не підписав пост з малюнком. Утім на третій фотографії в кутку є підпис: Valentine`s Day mascara (Туш до Дня святого Валентина).

На графіті можна роздивитися обличчя намальованої Бенксі жінки, у якої під оком синець й не вистачає зуба.

Жінка одягнена у сукні в клітинку, фартуху та жовтих гумових рукавичках ніби домогосподарка з 1950-х років. Бенксі створив малюнок біля справжньої старої морозильної камери, яку хтось залишив посеред вулиці. Прямо над нею стоїть жінка, а з морозилки стирчать ноги намальованого чоловіка.

З листопада, коли Бенксі присвятив серію графіті України, це стало першою публічною роботою.