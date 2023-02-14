Про це повідомив Бенксі в Instagram.
Графіті Бенксі з’явилося у місті Маргейт (Велика Британія). Митець не підписав пост з малюнком. Утім на третій фотографії в кутку є підпис: Valentine`s Day mascara (Туш до Дня святого Валентина).
На графіті можна роздивитися обличчя намальованої Бенксі жінки, у якої під оком синець й не вистачає зуба.
Жінка одягнена у сукні в клітинку, фартуху та жовтих гумових рукавичках ніби домогосподарка з 1950-х років. Бенксі створив малюнок біля справжньої старої морозильної камери, яку хтось залишив посеред вулиці. Прямо над нею стоїть жінка, а з морозилки стирчать ноги намальованого чоловіка.
З листопада, коли Бенксі присвятив серію графіті України, це стало першою публічною роботою.
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