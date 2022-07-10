Бербок шкодує, що Захід не може здійснити військове втручання у війну в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила жаль з приводу того, що Захід не може здійснити військове втручання у війну в Україні для захисту цивільного населення.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Вона зазначила, що хотіла б пообіцяти, що Захід гарантує гуманітарні коридори зі спірних районів України, водночас наголосила, що така обіцянка має бути “підкріплена військовим шляхом”.

Бербок пояснила, що саме тому режим безпольотних зон введений не буде, оскільки, за її словами, хороша зовнішня політика означає збереження холодної голови, “навіть коли ваше серце палає”.

“Доводиться миритися з тим, що ти нічого не можеш зробити — така часом жорстокість зовнішньої політики”, – наголосила вона.

Міністерка поділилась, що одним з “найгірших моментів” своєї роботи на посаді глави МЗС був момент, коли вона побачила фотографії розстріляних дітей під час свого візиту в Україну. та зауважила, що це свідчить про те, що “з цим Путіним зараз неможливо вести переговори, адже він прагне до винищення”.