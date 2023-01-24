Користувачі Mac, які чекали комп'ютерної версії WhatsApp, тепер можуть завантажувати додаток без обмежень.

Про це сповіщає Engadget.

Нова програма оптимізована для апаратного забезпечення Mac і побудована за допомогою Mac Catalyst. Це дозволяє оновленій версії бути швидшою та ефективнішою, ніж поточна електронна.

Додаток також має вдосконалений інтерфейс користувача, який забезпечує легкий доступ до архівних чатів, дзвінків та інших функцій месенджера.

Зазначено, що новий WhatsApp для Mac розроблений за допомогою Catalyst платформи Apple, що дозволяє передавати програми iOS на MacOS. Незважаючи на те, що чутки про додаток WhatsApp для iPad тривають більше року, офіційно Meta не підтвердив розробку цього продукту.

Можливо, поява програми WhatsApp для Mac є ознакою появи мобільної версії Messenger для iPad. Минулого року WhatsApp випустив версію для Windows 10, яка працює без смартфона.

Останні кілька місяців бета-версія WhatsApp для MacOS була на закритому етапі тестування. Тепер додаток став загальнодоступним і його можна завантажити безпосередньо з веб-сайту WhatsApp.