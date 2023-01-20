Наступного тижня Україна отримає ще 3 230 роутерів від компанії Nokia, яка з початку широкомасштабного вторгнення надала Україні 1 770 роутерів, що забезпечують інтернетом укриття шкіл.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифра та Nokia продовжать спільно розвивати інтернет та зв’язок в Україні. Про це домовилися міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та CEO Nokia Пекка Лундмарк під час зустрічі в Давосі.

“З початку повномасштабного вторгнення Nokia передала Україні 1 770 роутерів, які забезпечують інтернетом укриття шкіл. Наступного тижня надійде друга партія – ще 3 230 роутерів. Завдяки цьому ще більше українських школярів зможуть продовжувати навчання навіть під час повітряних тривог. Впевнений, що разом зробимо цифрову інфраструктуру ще більш стійкою та сучасною”, – зазначив Михайло Федоров.

У відомстві розповіли, що Nokia створить окрему групу експертів для підтримки України. Вони займатимуться проєктами відновлення, підвищення стійкості та модернізації інтернет-мереж України, оптимізації управління мережами державних підприємств та кібербезпекою.

Також серед майбутніх проєктів – будівництво магістральної інтернет-лінії через Чорне море. Це забезпечить інтернет-з’єднання Фінляндії з Азією та Близьким Сходом через Україну.

Крім цього, під час зустрічі сторони домовились про співпрацю, а саме: створити локальну команду, щоб українські реставраційні проєкти були в пріоритеті; впровадити сучасні рішення в українську телеком-інфраструктуру, щоб запустити технології 5G та збільшити пропускну здатність мереж; дослідити проєкти з розвитку цифрових навичок і потенціалу, а також дослідити потенціал рішень для міжнародних зв’язків, щоб Україна стала цифровим центром, що об’єднує Європу та Азію.

Також Nokia надаватиме консультації Україні щодо розробки стратегій, політик та практик, що підтримують цифровізацію. Крім цього, компанія надасть експертну підтримку щодо впровадження Smart City рішень, центрів обробки даних.