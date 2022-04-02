Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
За його словами, війна в Україні не перетвориться на “афганізацію” чи тривалий і виснажливий для росіян конфлікт.
Подоляк впевнений, що вже невдовзі російські війська покинуть майже всі території України, за виключенням східних та південних регіонів. тут окупанти спробують “наглухо окопатись та поставити системи ППО”.
Це загарбникам потрібно для того, аби зменшити свої втрати у війні проти України та почати диктувати чергові умови.
“Без важкої зброї не обійтись, якщо ми хочемо винести росіян подалі”, – резюмував Михайло Подоляк.
«Афганізації» й тривалого, виснажливого для🇷🇺 конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови. Без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022
- Нагадаємо, член української делегації та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що переговори з РФ тривають щодня, проте принципові рішення будуть прийматися лише між президентами.
- Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Полодяк розповів, скільки ще може тривати процес мирних перемовин з країною-загарбницею Росією.
- Також Михайло Подоляк заявив, що думка Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца про покладання провини за війну винятково на Путіна є помилковою. Подоляк у своїй заяві спирається на дані соцопитувань, які свідчать, що більшість росіян підтримують війну проти України.