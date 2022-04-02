Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив про нові наміри РФ в Україні. За його словами, щоб "винести росіян подалі" Україні необхідна важко зброя.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

За його словами, війна в Україні не перетвориться на “афганізацію” чи тривалий і виснажливий для росіян конфлікт.

Подоляк впевнений, що вже невдовзі російські війська покинуть майже всі території України, за виключенням східних та південних регіонів. тут окупанти спробують “наглухо окопатись та поставити системи ППО”.

Це загарбникам потрібно для того, аби зменшити свої втрати у війні проти України та почати диктувати чергові умови.

“Без важкої зброї не обійтись, якщо ми хочемо винести росіян подалі”, – резюмував Михайло Подоляк.